"Безпека, енергетика й регіональне лідерство": експерт із питань зовнішньої політики Хара про інтерес Туреччини в перемовинах України з РФ
Туреччина зацікавлена в переговорах України й РФ заради безпеки, посилення економічної співпраці та постачання зерна до Африки
Про це розповів експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара в етері Еспресо.
За його словами, Туреччина має інтереси й на боці Росії, і проти неї. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган намагається балансувати їх.
"Якщо ми кажемо про безпеку, то найголовніше - це курдське питання, Сирія та підтримка Путіним "сирійського м’ясника" (екскомандувача військами окупантів в Україні Олександра Дворнікова, - ред.). Це турбує Ердогана. Другий момент (якщо ми кажемо про позитивні речі) - це економічна співпраця. За останні два роки були не дуже дружні дії з боку США й турецька віра ослабла, є економічні проблеми, а на носі в Ердогана вибори, і потрібні якісь позитиви", - наголосив експерт.
Крім того, президент Туреччини мріє, щоб його країна стала енергетичним хабом. Олександр Хара зауважив, що Туреччина підписала угоду з Болгарією про постачання туди газу замість РФ.
"Вони (турки, - ред.) хотіли б бути потужним гравцем і через це посилювати свій економічний вплив. Безумовно, російський ринок важливий, Туреччина використала санкційні обмеження ЄС, бо російський бізнес кинувся до Туреччини - від яхт до фірм", - зазначив Олександр Хара.
За словами експерта, як раніше Білорусь виступала посередницею в тіньовій торгівлі між Україною й РФ, зараз так само робить Туреччина. Також завдяки посередництву є змога постачати зерно до країн Африки, що важливо й для турків, адже їм потрібно годувати понад 1 млн сирійських біженців. Експерт зазначив, що саме тому Туреччина купувала крадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.
"Тут є низка інтересів. Деякі суперечать із нашими, а деякі - навпаки, наприклад, закриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів на початку війни, спільне з Україною виробництво безпілотників, низка інших співпраць в оборонно-промисловому комплексі. Ердоган балансує, вважає, що набирає обертів, що є регіональним лідером. Він надзвичайно посилив регіональну роль Туреччини. І в цьому ключі Ердоган продовжує діяти", - зауважив Олександр Хара.
- 5 січня Реджеп Таїп Ердоган подзвонив своєму російському колезі Володимирові Путіну й закликав припинити вогонь в Україні та розпочати переговори.
- Президент України Володимир Зеленський разом із Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив низку питань, серед яких ядерна безпека, зернова угода й обмін полоненими.
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