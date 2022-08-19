Безпека в Чорному морі й підтримка України: командувач Військово-Морських сил ЗСУ поспілкувався з керівником ВМС Британії

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа поспілкувався по відеоконференцзв'язку з Першим Морським Лордом Королівства Великої Британії адміралом сером Беном Кі", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ розповіли, що командувачі обговорили низку питань пов’язаних з безпековою ситуацією в Чорноморському басейні та можливу подальшу підтримку України у війні з Росією

"Своєю чергою британська сторона запевнила, що підтримуватиме нашу країну стільки , скільки буде потрібно для повернення Україною своїх територій захоплених загарбником та встановлення миру на європейському континенті", - додали у пресслужбі.

1 серпня Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині. Зокрема, наші захисники захопили офіцера, прапорщика та 9 мобілізованих із так званої ДНР.

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