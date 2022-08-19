Безпека в Чорному морі й підтримка України: командувач Військово-Морських сил ЗСУ поспілкувався з керівником ВМС Британії
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа поспілкувався з першим морським лордом Королівства Великої Британії адміралом сером Беном Кі
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа поспілкувався по відеоконференцзв'язку з Першим Морським Лордом Королівства Великої Британії адміралом сером Беном Кі", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ розповіли, що командувачі обговорили низку питань пов’язаних з безпековою ситуацією в Чорноморському басейні та можливу подальшу підтримку України у війні з Росією
"Своєю чергою британська сторона запевнила, що підтримуватиме нашу країну стільки , скільки буде потрібно для повернення Україною своїх територій захоплених загарбником та встановлення миру на європейському континенті", - додали у пресслужбі.
- 1 серпня Військово-морські сили захопили в полон 11 окупантів під час контрнаступу на Херсонщині. Зокрема, наші захисники захопили офіцера, прапорщика та 9 мобілізованих із так званої ДНР.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе