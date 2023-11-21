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Білок: звідки його брати, якщо ви відмовилися від м'яса

21 листопада, 2023 вiвторок
13:28
Суспільство Джерела білку

Білок - це один з найважливіших будівельних матеріалів для нашого організму. Однак, які продукти вживати, аби задовольнити добову потребу в ньому?

Білок – це важливий елемент харчування, необхідних для росту та розвитку клітин, м'язів, кісток та інших тканин. Його високий вміст в їжі не лише сприяє забезпеченню енергією, але і грає ключову роль у підтримці здоров'я. В даній статті розглянемо важливість білка для організму, його джерела та вплив на загальне здоров'я людини.

Білок та його види

Білок - це один з основних класів біомолекул, який складається з послідовності амінокислот, з'єднаних між собою певними зв'язками. Він важливий для вироблення ферментів, гормонів, антитіл та інших біологічно активних речовин, має значення у підтримці правильної роботи імунної системи та регулюванні обміну речовин в організмі.

Білки можна поділити на дві основні групи відповідно до походження: рослинні та тваринні. Вони відрізняються за складом амінокислот та їх доступністю для організму.

Тваринного походження білок, тобто той, що міститься у м'ясі, молоці, яйцях і рибі, зазвичай називають «повноцінним», оскільки він містить усі необхідні амінокислоти, які організм людини не може виробляти самостійно. Це дає можливість організму отримувати повний спектр необхідних амінокислот.

Білок же рослинного походження, називають «неповноцінним» в тому сенсі, що здебільшого рослинні продукти можуть не містити усіх видів амінокислот або недостатню кількість деяких з них. Також, він може бути менш доступним для організму через вміст антигенів, фітатів та інших речовин, які ускладнюють абсорбцію амінокислот або взаємодію з іншими корисними речовинами. Рослинний білок міститься у бобових, злаках, горіхах, насінні та інших рослинних джерелах.

Однак, це не означає, що неможливо задовольнити потреби дорослої людини білком рослинного походження. Комбінуючи його джерела, можна забезпечити організм усіма необхідними амінокислотами.

Норма споживання білка може варіюватися залежно від віку, статі, фізичного навантаження та індивідуальних особливостей. Рекомендована мінімальна норма білка для дорослих на день 0,8 грам на кілограм ваги тіла, - дані з Harvard health publishing. Наприклад, для людини з вагою 60 кілограмів це означає приблизно від 48 білка на день. Однак ці цифри можуть змінюватися в залежності від індивідуальних потреб та стану здоров'я. Людям, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя, може знадобитися більше протеїну для відновлення м'язів та енергетичних потреб.

Альтернативні джерела білка

Білок — це один із найважливіших компонентів здоров'я організму. Він відіграє ключову роль у будівництві клітин, м'язів, кісток, шкіри та волосся, а також є необхідним для його правильного функціонування. Окрім того, білок є джерелом амінокислот, необхідних для синтезу біологічних речовин та ферментів. Незалежно від того, чи ви м'ясоїд, вегетаріанець або веган, існує багато джерел білка, що можуть задовольнити вашу потребу в цьому важливому елементі.

Для того, щоб повноцінно забезпечити свій організм, вам необхідно відкрити для себе всю різноманітність продуктів, що містять білок. Не важливо чи ви м'ясоїд, чи вегетаріанець або веган, існує багато джерел білка, які важливо правильно балансувати та інтегрувати у своє харчування.

Фото: bld.com

Бобові

Це, напевно, одна із найвідоміших альтернатив м’ясу. Сочевиця, чорна або червона квасоля, нут, горох та інші, містять від 21 до 26 г білка на 100 грамів продукту. Вони є також відмінними джерелами вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.

Проте, бобові містять менше деяких амінокислот, ніж м'ясо. Мова тут про важливі для організму метіонін і триптофан. Таким чином, важливо комбінувати бобові з іншими продуктами, які містять амінокислоти. Споживання злаків (наприклад, рису) разом з бобовими може створює повноцінний тандем амінокислот, що необхідний для організму.

Соя - це чудовий продукт, що містить багато рослинного білка, який може бути навіть повноцінним, оскільки в ньому можуть бути всі основні амінокислоти. Сьогодні, її дуже активно використовують в харчовій промисловості для виробництва різноманітних продуктів, таких як соєве молоко, соєві булочки, тофу, соєвий соус та інше. Тому, на полицях магазинів можна з легкістю знайти навіть соєві напівфабрикати, які швидко готуються.

Фото: Freepik

Молочні продукти та яйця

Молочні продукти є джерелами білка та інших корисних речовин, таких як кальцій, вітаміни групи B та інші мінерали. Однак, важливо пам’ятати, що деякі люди мають непереносимість лактози, яка міститься в молоці, тому для них споживання молочних продуктів може бути обмеженим.

Яйця містять велику кількість високоякісного білка, що містить усі необхідні амінокислоти та легко засвоюється організмом. Вони також мають у своєму кладі багато корисних поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та жирні кислоти, що важливі для загального здоров'я.

Молочка та яйця є корисною звичкою, особливо для людей, які починають день з сирників, омлету або бутерброду з твердим сиром та йогурту. Такі продукти містять значну кількість білка в 100 грамах:

  • сир кисломолочний - 10,4 г
  • грецький йогурт - 10 г
  • твердий сир (наприклад, пармезан) - 35,8 г
  • яйце куряче: 12,6 грам

Такі дані висвітлені на офіційних сторінках USDA FoodData Central. Тож, цими продуктами не варто нехтувати, вони не лише корисні, а також дуже смачні.

Фото: Freepik

Деякі крупи

Всі ми знаємо, що крупи є важливими джерелами складних вуглеводів, вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, тому вони важливі для збалансованого харчування. Однак, деякі з них, також вважаються хорошими джерелами білку, наприклад, гречка, перловка, пшениця та інші.

Гречка відома своєю високою харчовою цінністю. У 100 грамах цього продукту міститься близько 12-13 грамів білка. Однак, варто зауважити, що білок у гречці не містить у повному обсязі всіх необхідних амінокислот для організму. Така ж ситуація й з іншими крупами.

Тому, хоча каші є корисними продуктами і їх можна включати в раціон як джерело білка, але для повного задоволення потреб організму у всіх необхідних амінокислотах рекомендується комбінувати її з іншими продуктами.

Риба та морепродукти

Риба та морепродукти є високобілковими продуктами, що містять багато корисних поживних речовин, таких як Омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Якщо порівнювати з м’ясом, то рибні продукти можуть поступатися хіба що вмістом заліза та деяких жирів.

З точки зору білка та інших поживних речовин, риба та морепродукти вважаються важливими складниками у збалансованому харчуванні. Але варто вносити в раціон різні види риби, щоб забезпечити весь спектр жирних кислот. Можна зазначити такі важливі види морепродуктів, що містять значну кількість білка на 100 грам продукту:

  • тілапія - 26,2 г
  • консервовані сардини в олії – 24.6 г
  • лосось та креветки – 24 г
  • консервований тунець у власному соку – 23.6 г

Фото: Freepik

Горіхи на насіння

Горіхи - це корисний продукт, який можна включити до раціону разом з іншими джерелами білка та поживних речовин. Вони містять «здорові» жири, включаючи Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти, вітаміни, мінерали (зокрема, магній та кальцій), антиоксиданти.

Насіння (соняшнику, лляне, гарбуза, кунжуту, чіа) часто називають дуже універсальним продуктом, рекомендують у вегетаріанських та веганських дієтах. Крім того, вони можуть чудово інтегруються в різноманітні страви, наприклад, в салати, каші, випічку або їх можна вживати самостійно. Однак, в цих продуктах важлива міра, оскільки вони є досить калорійними.

Фото: Freepik

У світі існує безліч джерел білка, що не пов'язані з м'ясними продуктами. Ці альтернативи включають рослинні продукти, такі як бобові, соя, різні типи насіння, горіхи, морепродукти, а також молочка та яйця. Ці джерела білка можуть бути корисними для тих, хто прагне розширити свій раціон або обмежити споживання м'яса з різних причин - від здоров'я, до екологічних та моральних переконань.

Однак, пам'ятайте, що важливо підтримувати різноманітність у своєму харчуванні, щоб забезпечити достатню кількість всіх необхідних поживних речовин для організму.

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