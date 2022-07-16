Білорусь не готова, а Росія не має резервів для повторного наступу на Київ, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Білорусь не готова вступити у війну Росії проти України, а країна-агресорка Російська Федерація наразі не має резервів для повторного наступу з білоруської території на Київ
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Входження повноцінних ударних угруповань з Півночі неможливе, адже білоруська військова машина до цього не готова, а в росіян немає таких резервів, які вони могли б зняти зі Східного фронту й перекинути в Білорусь для спроби повторної атаки на Київ", - зазначив Киричевський.
Військовий експерт додав, що максимальна загроза з Білорусі - входження диверсійно-розвідувальних груп.
"Нещодавно була новина, що Білорусь проводить навчання сил Територіальної оборони. Перекладаючи на нормальну мову, це означає ситуацію, коли б 24 і 25 лютого ми не роздавали всім бійцям ТрО зброю, а ще 2 тижні проводили з ними навчання. А російські диверсанти хай би гуляли по Києву. Тобто підготовка до війни ніяка. З території Білорусі можливе входження диверсантів і саме до такого розвитку подій готуються ЗСУ", - зауважив Іван Киричевський.
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