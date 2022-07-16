Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Входження повноцінних ударних угруповань з Півночі неможливе, адже білоруська військова машина до цього не готова, а в росіян немає таких резервів, які вони могли б зняти зі Східного фронту й перекинути в Білорусь для спроби повторної атаки на Київ", - зазначив Киричевський.

Військовий експерт додав, що максимальна загроза з Білорусі - входження диверсійно-розвідувальних груп.

"Нещодавно була новина, що Білорусь проводить навчання сил Територіальної оборони. Перекладаючи на нормальну мову, це означає ситуацію, коли б 24 і 25 лютого ми не роздавали всім бійцям ТрО зброю, а ще 2 тижні проводили з ними навчання. А російські диверсанти хай би гуляли по Києву. Тобто підготовка до війни ніяка. З території Білорусі можливе входження диверсантів і саме до такого розвитку подій готуються ЗСУ", - зауважив Іван Киричевський.

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено як мінімум до 23 липня.

16 липня Збройні сили України показали, як зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю.

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