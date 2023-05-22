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Більше рухатися й добре спати: МОЗ нагадало про корисні звички в рамках Європейського тижня громадського здоров’я

22 травня, 2023 понедiлок
13:13
Здоров'я спорт

З 22 травня Україна долучилася до Європейського тижня громадського здоров’я: МОЗ нагадало про корисні звички

Поради про здоровий спосіб життя та формування здорових звичок у facebook оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

"Здоровий спосіб життя, про який кожен і кожна з нас чули принаймні раз, формується саме з їх дотримання. Проте ці звички дуже непросто зробити щоденною рутиною. Згідно з дослідженням, проведеним у 2021 році, може знадобитися в середньому 59 днів, щоби нова звичка стала автоматичною. Інше дослідження, проведене у 2012 році, показало, що для зміни звичної поведінки потрібно приблизно 10 тижнів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що під час повномасштабної війни особливо важливо приділити увагу своєму здоров’ю, втому числі й задля того, щоб після перемоги мати сили на відбудову країни.

Зокрема, в МОЗ розповіли, які корисні звички варто інтегрувати в щоденні рутину, і з чого потрібно починати.

Ціль "Більше рухатися"

Як зауважують в МОЗ, відома рекомендація робити щонайменше 10 000 кроків на день. Водночас ціль у 10 тис. кроків може бути важко досяжною для людей із малорухливим способом життя. У такому випадку радимо досягати загальної цілі "10 000 кроків на день" поетапно. Наприклад, якщо ви робите 3 000 кроків на день (базова кількість), щодня поступово додавайте до своєї активності ще 500–1000–2000 кроків.

МОЗ нагадало про корисні звички

Фото: facebook МОЗ

Ціль "Пити більше води"

Зазначається, що необхідно надавати перевагу чистій воді без підсолоджувачів чи цукру і споживати близько двох літрів на добу. Якщо вам хочеться урізноманітнити напій, додайте у воду жменю ягід, кілька шматочків лимона, огірок або м’яту. Звичка формуватиметься легше, якщо засоби її формування будуть у вас під рукою – тримайте пляшку води поряд або на видноті, щоби ви завжди могли зробити ковток.

МОЗ нагадало про корисні звички

Фото: facebook МОЗ

Ціль "Їсти здорову їжу"

Зробіть правилом їсти салат в обід щодня або приберіть сільницю зі столу і додавайте до страв замість солі трави та різноманітні спеції. Відмовтеся від цукру й сиропів у каві або чаї або для початку замість двох ложок цукру додайте одну.

ВООЗ рекомендує вживати не менше п’яти порцій фруктів і овочів (еквівалент 400 г) на день. Спробуйте з’їдати яблуко замість перекусу. Також нагадується, що "здорова" тарілка має на 50% складатися з овочів (крім картоплі), тож намагайтеся поступово впровадити це правило й у своє життя.

МОЗ нагадало про корисні звички

Фото: facebook МОЗ

Ціль "Добре спати"

У МОЗ нагадують, що брак сну провокує переїдання упродовж дня і може впливати на продуктивність праці, тож варто працювати над налагодженням сну.

МОЗ нагадало про корисні звички

Фото: facebook МОЗ

Ціль "Дбати про психічне здоров’я"

У МОЗ радять, зробити піклування про психічне здоров'я ритуалом щоденного піклування про себе. Обмежте перебування у соцмережах – це значно покращить ваше самопочуття. Опануйте навички самодопомоги під час стресу, щоби допомагати собі та своїм близьким.

Спробуйте щодня писати кілька сторінок у щоденнику – це допоможе вам у самопізнанні та аналізі того, що робить вас щасливим чи нещасним. Якщо це поки важко – запишіть 10 причин, чому ви сьогодні молодець або за що ви вдячні дню, що минає. Якщо відчуваєте, що не можете впоратися з тривожністю й стресом – зверніться по допомогу до спеціалістів.

МОЗ нагадало про корисні звички

Фото: facebook МОЗ

Довідка

Європейський тиждень громадського здоров’я проходить 22–26 травня. В Україні Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я ініційований Центром громадського здоров’я та проходить під гаслом #ПрофілактикаРятуєЖиття та присвячений темі профілактиці захворювань.

  • 19 травня відбувся захід до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу.
Суспільство
Спорт
Україна
ЄС
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