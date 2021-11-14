Більшість громадян вважає рідною мовою українську, виняток – міста-мільйоники Півдня і Сходу країни, – Гарань

Про це повідомив політолог, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“Лагідна українізація триває – це якщо послуговуватися публіцистичними термінами. Тобто українська мова поширюється попри всі проблеми, які є. вона завойовує місце в суспільстві і вже не викликає такого відторгнення, як було на початку 1990-х років, до прикладу. Більшість людей або підтримують норму закону, що має бути обов’язкове використання українською мовою, якщо клієнт звертається державною”, – зазначив Гарань.

Політолог також прокоментував результати опитування, за яким 78% українців вважають своєю рідною мовою українську, але 20% з них у побуті спілкуються російською. Експерт наголосив, що ці 20% усе одно вважають українську маркером, її треба підтримувати і розвивати.

“Дуже важливо, що, за різними типами населення у різних регіонах, тих, хто вважає українську рідною – більшість. Єдиний виняток – міста-мільйонники на Півдні та Сході країни – Харків, Одеса, Дніпро. У цих містах російську вважають рідною 55%, а українську – 36%. Навіть у цьому є великий прогрес, адже ми пам’ятаємо, як наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр взагалі не було українських шкіл, вони тотально закривалися. Та все ж міста-мільйонники досі мають такий русифікаторський прес. Але по всіх інших населених пунктах більшість вважає рідну мову українською”, – зауважив Олексій Гарань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb