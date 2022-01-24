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Більшість обізнаних у справі Порошенка українців вважають її політичним переслідуванням, - соцопитування

24 січня, 2022 понедiлок
17:24
Суспільство Порошенко суд

Переважна більшість обізнаних у справі проти Петра Порошенка українців вважають її політичним переслідуванням, а висунуті п'ятому президенту України обвинувачення вважають сфальсифікованими

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому чим краще респонденти поінформовані про справу, тим більше серед них тих, хто вважають справу політичним переслідуванням і не вірять у правдивість обвинувачень.

Зокрема з достатньо добре поінформованих респондентів 57,8% назвали справу політичним переслідуванням, а 51,9% заявили, що не вірять у правдивість обвинувачень.

Загалом про справу проти Порошенка принаймні щось знають 86,4% респондентів, із них добре поінформованими себе вважають 33,1%.

Від загальної кількості опитаних 49,5% респондентів вважають справу політичним переслідування, 27,8% - результатом об’єктивного кримінального провадження. Крім того, 46,1% не вірять у правдивість обвинувачень на адресу Порошенка, а 40,1% - вірять.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що повернення Петра Порошенка до України привернуло увагу абсолютної більшості громадян.

"Коло запитань, що стосувалися справи проти П. Порошенка, показують, що події навколо його повернення до України привернули увагу абсолютної більшості громадян. При цьому, у 2020 році за даними КМІС у подібному запитанні про тодішні справи проти Порошенка, які не стосувалися державної зради, 51% говорили про обґрунтованість справ і 30% - про політичне переслідування. Зараз результати - протилежні і засвідчують, що щонайменше наразі владі не вдалося переконати більшість громадян у тому, що Порошенко є державним зрадником", - сказав Грушецький.

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