Біля Балаклії знайдено знищений літак окупантів Су-34
Біля нещодавно звільненої Балаклії на Харківщині українські військові знайшли залишки літака окупантів Су-34
Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил у соцмережі.
"На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" – зазначено в дописі.
Літак був зі складу 47-го авіаційного полку міста Вороніж.
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