Біля Балаклії знайдено знищений літак окупантів Су-34 

Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил у соцмережі.

"На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" – зазначено в дописі.

Літак був зі складу 47-го авіаційного полку міста Вороніж.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, знищили ворожий літак, 22 бойові бронемашини і 7 танків

Російські літаки знову вторглися у зону американської ППО на Алясці, - NORAD

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