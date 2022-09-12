Про це йдеться у Twitter NORAD.

"11 вересня NORAD виявив, відстежив і достеменно встановив два російські літаки морського патрулювання, які залетіли та вели діяльність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски", – йдеться в повідомленні.

Американці наголошують, що російські літаки при цьому перебували в міжнародному повітряному просторі й не залітали в повітряний простір США чи Канади.

У серпні російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці.

6 липня КоммерсантЪ опублікував погрози спікера держдуми Росії Володіна "конфіскувати" у США Аляску.