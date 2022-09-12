Російські літаки знову вторглися у зону американської ППО на Алясці, - NORAD
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у понеділок повідомило, що два російські літаки залетіли в зону ідентифікації ППО Аляски
Про це йдеться у Twitter NORAD.
"11 вересня NORAD виявив, відстежив і достеменно встановив два російські літаки морського патрулювання, які залетіли та вели діяльність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски", – йдеться в повідомленні.
Американці наголошують, що російські літаки при цьому перебували в міжнародному повітряному просторі й не залітали в повітряний простір США чи Канади.
- У серпні російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці.
- 6 липня КоммерсантЪ опублікував погрози спікера держдуми Росії Володіна "конфіскувати" у США Аляску.
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