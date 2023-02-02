Битви у соцмережах: чи варто завжди мовчати?
Критерій істини простий — це результат. Краще стало? Проблему вирішено? Помилку виправлено? Людям у важкій ситуації надано допомогу? Якщо ні — то в чому був сенс?
Як не стати учасником масових соціальних побоїщ.
Факт перший: радикалізація настроїв і реакцій у суспільстві під час війни є нормою.
Факт другий: у такому стані суспільство назавжди не залишиться. Пікові стани довго не тривають.
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Рецепт на час пікових навантажень. Для тих, хто не втратив самоконтроль:
Наявність критичного мислення (не кажучи вже про емпатію) полягає в тому, щоб розуміти причини такої поведінки людей, і не додавати руйнівних імпульсів від себе.
Наявність критичного мислення (не кажучи вже про емпатію) полягає в тому, щоб розуміти причини такої поведінки людей, і не додавати руйнівних імпульсів від себе.
І мовчати весь час не потрібно. Хоча часто — це найкращий варіант, бо приводи для висловлювань того не варті. Потрібно думати про наміри та наслідки й поводитися так, ніби перебуваєш у будинку зі скляними стінами. Обережно.
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Критерій істини простий — це результат. Краще стало? Проблему вирішено? Помилку виправлено? Людям у важкій ситуації надано допомогу? Якщо ні — то в чому був сенс?
Уперте бажання робити провокативні висловлювання на соціально болючі теми у воєнний час говорить не про тверду особисту позицію, а про тверду особисту неадекватність і більше ні про що.
Про автора. Олексій Тимофеєв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг
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