Бізнес в рік війни

Українське бізнес-середовище вистояло і, навіть, поповнилось новими гравцями. YouControl Market дослідив які напрямки діяльності та регіони обирали нові бізнеси в Україні у воєнному році. Також аналітики R&D центру розглянули динаміку кількості новоутворених ФОПів та компаній протягом останнього десятиліття.

Реєстрації новоствореного бізнесу після 24 лютого 2022 р. Загалом впродовж воєнного часу (24 лютого 2022 ‒ 12 лютого 2023) в Україні було зареєстровано 17,1 тисячі нових компаній та 178,5 тисяч ФОПів. Позитив полягає у тому, що найменша кількість реєстрацій бізнесу у воєнному році була у березні 2022-го — всього 14 нових компаній і 2 050 нових ФОПів. А після цього почалось стрімке відновлення темпів відкриття нового бізнесу чи переоформлення старого на нові юридичні особи. В результаті пришвидшення темпів відкриття бізнесу пікових значень було досягнуто у вересні — 2 082 компаній і 20 298 нових ФОПів.

За словами д.е.н., фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, фундаментальними передумовами для старту економічного відновлення стали: звільнення від окупації північних регіонів навесні у перші місяці агресії, а також адаптація бізнесу в умовах воєнно-фінансової підтримки союзників. А саме: налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по “зерновому коридору”. Оптимізму бізнесу надавали й значні успіхи ЗСУ в деокупації Харківщини на початку осені.



Хвиля масштабних ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, гуманітарний терор мирних міст дронами-камікадзе та, як наслідок, регулярні відключення електроенергії спровокували певний тимчасовий тренд на зниження бізнес-активності в 4 кварталі минулого року.

Топсфери нових бізнесів 2022 року

Найпоширенішими секторами новостворених ФОПів за воєнний час стали:

Комп'ютерне програмування (20,9 тисячі). Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (6,2%);

вантажний автомобільний транспорт (5%).

Підприємства, що відкривалися протягом 12 місячного воєнного періоду, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі — 7.7% підприємств зі всіх новостворених. Також популярними серед компаній-новачків були вирощування зернових, бобових і олійних культур (5,4%) та надання в оренду нерухомого майна (4,1%).

Найпопулярніші регіони для відкриття

Найбільша кількість нововідкритих бізнесів від початку запровадження воєнного стану до 12.02.2023 була зареєстрована у м. Київ: 36% новостворених компаній і 15% ФОПів).

На другому місці — очікувано Львів, ключовий центр тяжіння для вимушених міграційних потоків внутрішньо переміщених осіб та релокованих компаній: 9,2% нових компаній та 8,6% нових ФОПів.

Третє місце за Дніпром — промисловим центром і містом-мільйонником, найближче розташованим до південно-східного фронту всередині України. Місто прийняло значну частину переселенців і надало можливості для перереєстрації бізнесів з нових тимчасово окупованих територій: 7,6% підприємств та 8% ФОПів.

Динаміка реєстрацій останніх 13 років

За підсумками календарного 2022 року кількість нововідкритих компаній скоротилася вдвічі — з 42,1 до 20,8 тис. (-50,7%). ФОПів — з 296,4 до 201,3 тис., тобто їх зареєстрували на третину менше (-32,1%) у порівнянні з більш сприятливим 2021 роком. І хоч це найбільший спад кількості реєстрацій ФОП у відносному вимірі, в абсолютних показниках річних реєстрацій виявилось все одно більше ніж у період 2011-2016 рр. З компаніями ситуація значно гірша: минулий воєнний рік — антирекорд за кількістю реєстрацій як мінімум впродовж останніх 13 років.

Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає, що прозорість та доступність даних є ключовими факторами для підвищення рівня конкурентоспроможності бізнесу в Україні: “Відкриття публічних реєстрів, включаючи ЄДР, дозволить якісно та оперативно аналізувати дані про стан українських підприємств та бізнес-середовище в країні… Крім того, закриття 24-го лютого 2022 року низки публічних реєстрів поставило під загрозу прозору і підзвітну відбудову. Адже закритість і корупція, яка росте за відсутності контролю, зменшує довіру міжнародних партнерів, які надають допомогу”.