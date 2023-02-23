Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Бізнес в рік війни

Бізнес в рік війни

23 лютого, 2023 четвер
16:20
Новини Бізнес, економіка під час війни

Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало непоправних втрат. Проте, агресору не вдалося нас зламати. Країна гідно тримає стрій, на економічному фронті в тому числі

Українське бізнес-середовище вистояло і, навіть, поповнилось новими гравцями. YouControl Market дослідив які напрямки діяльності та регіони обирали нові бізнеси в Україні у воєнному році. Також аналітики R&D центру розглянули динаміку кількості новоутворених ФОПів та компаній протягом останнього десятиліття.   

Реєстрації новоствореного бізнесу після 24 лютого 2022 р. Загалом впродовж воєнного часу (24 лютого 2022 ‒ 12 лютого 2023) в Україні було зареєстровано 17,1 тисячі нових компаній та 178,5 тисяч ФОПів. Позитив полягає у тому, що найменша кількість реєстрацій бізнесу у воєнному році була у березні 2022-го — всього 14 нових компаній і 2 050 нових ФОПів. А після цього почалось стрімке відновлення темпів відкриття нового бізнесу чи переоформлення старого на нові юридичні особи. В результаті пришвидшення темпів відкриття бізнесу пікових значень було досягнуто у вересні — 2 082 компаній і 20 298 нових ФОПів. 

За словами д.е.н., фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка, фундаментальними передумовами для старту економічного відновлення  стали: звільнення від окупації північних регіонів навесні у перші місяці агресії, а також адаптація бізнесу в умовах воєнно-фінансової підтримки союзників. А саме: налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по “зерновому коридору”. Оптимізму бізнесу надавали й значні успіхи ЗСУ в деокупації Харківщини на початку осені.

Хвиля масштабних ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, гуманітарний терор мирних міст дронами-камікадзе та, як наслідок, регулярні відключення електроенергії спровокували певний тимчасовий тренд на зниження бізнес-активності в 4 кварталі минулого року. 

Топсфери нових бізнесів 2022 року

Найпоширенішими секторами новостворених ФОПів за воєнний час стали:

  • Комп'ютерне програмування (20,9 тисячі). Тобто майже 12% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії;

  • роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (6,2%);

  • вантажний автомобільний транспорт (5%).

Підприємства, що відкривалися протягом 12 місячного воєнного періоду, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі — 7.7% підприємств зі всіх новостворених. Також популярними серед компаній-новачків були вирощування зернових, бобових і олійних культур (5,4%) та надання в оренду нерухомого майна (4,1%).

Найпопулярніші регіони для відкриття 

Найбільша кількість нововідкритих бізнесів від початку запровадження воєнного стану до 12.02.2023 була зареєстрована у м. Київ: 36% новостворених компаній і 15% ФОПів).

На другому місці — очікувано Львів, ключовий центр тяжіння для вимушених міграційних потоків внутрішньо переміщених осіб та релокованих компаній: 9,2% нових  компаній та 8,6% нових ФОПів.

Третє місце за Дніпром — промисловим центром і містом-мільйонником, найближче розташованим до південно-східного фронту всередині України. Місто прийняло значну частину переселенців і надало можливості для перереєстрації бізнесів з нових тимчасово окупованих територій: 7,6% підприємств та 8% ФОПів.

Динаміка реєстрацій останніх 13 років

За підсумками календарного 2022 року кількість нововідкритих компаній скоротилася вдвічі — з 42,1 до 20,8 тис. (-50,7%).  ФОПів — з 296,4 до 201,3 тис., тобто їх зареєстрували на третину менше (-32,1%) у порівнянні з більш сприятливим 2021 роком. І хоч це найбільший спад кількості реєстрацій ФОП у відносному вимірі, в абсолютних показниках річних реєстрацій виявилось все одно більше ніж у період 2011-2016 рр. З компаніями ситуація значно гірша: минулий воєнний рік — антирекорд за кількістю реєстрацій як мінімум впродовж останніх 13 років.

Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає, що прозорість та доступність даних є ключовими факторами для підвищення рівня конкурентоспроможності бізнесу в Україні: “Відкриття публічних реєстрів, включаючи ЄДР, дозволить якісно та оперативно аналізувати дані про стан українських підприємств та бізнес-середовище в країні… Крім того, закриття 24-го лютого 2022 року низки публічних реєстрів поставило під загрозу прозору і підзвітну відбудову. Адже закритість і корупція, яка росте за відсутності контролю, зменшує довіру міжнародних партнерів, які надають допомогу”. 

ЗСУ
війна з Росією
Читайте також:
Алексей Голобуцкий
Автор Олексій Голобуцький
22 лютого, 2023 середа
У Росії шукають шляху до миру без Путіна
22 лютого, 2023 середа
Російське населення змінило ставлення до війни в Україні, - Центр нацспротиву
Юрий Бутусов
Автор Юрій Бутусов
22 лютого, 2023 середа
Чого не сказав Путін?
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 лютого
20:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
"Є зацікавлені країни": Нуланд заявила, що США обговорюють надання Україні винищувачів
20:16
Ексклюзив
сепар лнр
Керівником вагоноремонтного заводу в Дніпрі є бойовик "ЛНР", який виїхав на непідконтрольні Україні території, - Bihus.Info
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Гуляш по-орбанівськи непотравний
20:07
санкції проти РФ
Члени ЄС вчергове не змогли узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк
20:01
Борис Джонсон
Вигнати Путіна, вступити в НАТО: Джонсон розповів, якою бачить перемогу України
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 365-го дня війни: Leopard, бойові літаки НАТО, $39 млрд допомоги та знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси
19:54
Делегат ПА ОБСЄ від Латвії Ріхардс Колс
На ПА ОБСЄ депутат від Латвії Колс назвав делегатів РФ воєнними злочинцями і послав за російським кораблем
19:39
Новини компаній
Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок
19:25
У Мелітополі окупанти залучають дітей до "юнармії", маріупольцям пропонують будувати військові укріплення за їжу, - Генштаб
19:00
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Україна встояла і стала взірцем боротьби за свободи та демократії у світі, - Яценюк
18:41
Руслан Хасбулатов та Борис Єльцин (ліворуч)
Під Москвою знайшли мертвим російського олігарха з оточення Єльцина, - росЗМІ
18:33
Гео Лерос
Нардепа Лероса відсторонили від засідань Ради, він вважає це помстою за критику Єрмака
18:22
"Пам'ятаємо! Не пробачимо!": НБУ представив пам'ятну купюру номіналом 20 гривень
18:04
OPINION
Анатолій Амелін
Гравець чи Медоїд. Сценарії для України
17:47
G7
Країни G7 ухвалили цьогоріч виділити Україні $39 млрд
17:40
Оновлено
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Навчання ЗСУ на Leopard і 4,4 млн євро на Grain from Ukraine: прем'єр Іспанії Санчес виступив у Раді та зустрівся із Зеленським
17:10
Депортація 16 тис. дітей, масові зґвалтування, 6 млн біженців: Зеленська в ООН закликала створити трибунал для РФ за злочини проти людяності
17:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:57
Китай
Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи, українське МЗС відреагувало
16:54
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін визнає безлад в армії й ВПК та руйнівний вплив санкцій, але зупиняти агресію в Україну не буде, - FT
16:44
Авіація ЗСУ
ЗСУ закликали українців зберігати інформаційну тишу щодо переміщення авіації
16:27
Вболівати і донатити: Parimatch і KOLO передали ЗСУ дрони-розвідники, придбані на внески глядачів-патріотів
16:24
росія хакер
Після візиту Мелоні Італія зазнала масштабної атаки хакерів з РФ
16:13
Ексклюзив
ОБСЄ
Наша головна мета в ОБСЄ - вигнати росіян з організації, - Ірина Геращенко
16:07
OPINION
Mason Lemberg
Історія з Трухіним дискредитує волонтерів
16:05
Ексклюзив
Ворог не зміг перерізати логістику Бахмута, - екскомандир полку Азов Жорін
16:05
У Лондоні дорогу до російського посольства пофарбували в кольори прапора України
16:03
В Ірані розбився вертоліт з міністром спорту на борту
15:49
зима, ялинка, мороз
Від морозів до потепління: прогноз погоди на 24 лютого від Наталки Діденко
15:39
Молдова
Молдова викрила підготовку перевороту іншою державою: з 5 фігурантів двоє під вартою з грудня, решта - підозрювані
15:30
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Акції, будинки, авто: суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн
15:24
Як перемогти Кличка, де воюють коти і чому помирають від дієти – 5 книг про людську винахідливість
15:20
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На півдні України ЗСУ за добу знищили два російські човни та дрони, - Гуменюк
14:52
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна не використовуватиме західні літаки для обстрілів території РФ
14:43
Напівзруйнований будинок у Києві
Рада ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло
14:43
Військова допомога
Опитування: 91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а військової - лише 65%
14:30
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін своїми руками прискорює розвал Росії, - дипломат Єльченко
14:18
Латвія
Сейм Латвії закликав до всеохоплюючої ізоляції Росії
14:05
школа
Стали відомі обов'язкові предмети на НМТ–2023
14:03
Анонс
До річниці повномасштабного вторгнення Еспресо покаже фільм "Як у вас починалося 24 лютого?"
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV