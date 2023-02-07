Перед тим, як перейти до них, наголошу на цікавому історичному факті: Єрусалимська Церква останньої перейшла на окреме святкування Різдва Христового 25 грудня, ще в середині 6 століття, тримаючись давнішого звичаю святкувати Різдво Христове і Богоявлення в один день, 6 січня. Тобто на сприйняття в Єрусалимі календарної реформи пішло майже 2 століття.

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А тепер до аргументів.

1. Сам факт того, що в Єрусалимі тримаються старого календаря. Якщо там так роблять — то вони "щось знають", або їх традиція "давніша".

Насправді причина зовсім інша і цілком прозаїчна.

Називається вона "статус-кво".

Це — порядок використання святих місць загалом і храму Воскресіння і Гробу Господнього зокрема, що встановився за попередні століття. Як відомо, вони розділені між рядом християнських сповідань (православні, католики, копти, вірмени) за часом використання та простором.

Статус-кво склався на основі календарної різниці, що виникла ще у 16 ст.

Зміна статус-кво – це революція. А революції ніхто не хоче. Тому і календар залишається незмінним

Якщо (коли) Єрусалимський Патріархат прийме новий юліанський календар, як це зробили всі сусідні Церкви і всі Церкви грецької традиції — виникне проблема зміни статус-кво, коли потрібно буде заново визначати, коли і як використовувати святі місця у свята, що одночасно випадають. Зміна статус-кво – це революція. А революції ніхто не хоче. Тому і календар залишається постійним.

2. "Благодатний вогонь сходить за юліанським календарем, тому він точний".

По-перше, міфологія навколо церемонії Святого світла поширена значною мірою у Московському патріархаті. Грецькою мовою ніхто не називає вогонь Великої суботи — благодатним, але Святим світлом, що символізує світло від труни, що засяяла в момент Воскресіння Христового. Світло засяяло, а не вогонь спалахнув!

Грецькою мовою ніхто не називає вогонь Великої суботи — благодатним, але Святим світлом, що символізує світло від труни, що засяяла в момент Воскресіння Христового

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Однак, це інша тема. Сама церемонія Святого світла відбувається у Велику суботу за Пасхалією, якої дотримуються всі Помісні Церкви, у тому числі й дотримуються нового юліанського календаря.

Отже, календарна реформа не стосується дати обчислення Великодня (і Великої суботи перед нею), тому і за "старим", і за "новим" стилем - це буде один і той же день.

3. "На Фаворі хмара сходить на Преображення 19 серпня, а Йордан повертає свою течію 19 січня, тобто на свята за юліанським календарем".

Бог виявляє знак своєї милості тоді, коли свято. І якщо святкуватимуть на 13 днів раніше, то й ці знаки можуть з'явитися під час святкування, а не за цифрою на календарі

Не розбираючи навіть саму сумнівну ймовірність того, що такі "календарні чудеса" справді відбуваються (поява хмари над горою або зміна течії в річці час від часу можливі будь-де), слід сказати, що навіть якби таке справді траплялося щороку в ті ж дні , то чи не логічніше пояснити це тим, що саме в такі дні вірні святкують? А не навпаки.

Тобто що Бог виявляє знак своєї милості тоді, коли свято. І коли святкуватимуть на 13 днів раніше, то ці знаки можуть з'явитися під час святкування, а не за цифрою на календарі.

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Підсумовуючи, можу сказати, що жоден із цих трьох аргументів насправді не має значення для заперечення прийняття нового юліанського календаря.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський та Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ВЦУ

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