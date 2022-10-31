Блакитна панна
У 1912 році Микола Вороний написав віршований славень весні, природі, пробудженню, молодості – вірш "Блакитна панна"
Микола Вороний народився на Одещині 24 листопад у 1871 році. Український письменник, поет, актор, перекладач, режисер театру, громадський та політичний діяч. Вороний був режисером та співзасновником Національного театру, а також співзасновником Української Центральної Ради (український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій, пізніше — революційний парламент України, який керував українським національним рухом (березень 1917 року — квітень 1918 року, - ред.).
У 1912 році Микола Вороний написав віршований славень весні, природі, пробудженню, молодості – вірш "Блакитна панна".
"Я писав не так од образу, як од звуку", - зізнається пізніше Вороний. Мабуть, тому рядки звучать наче музика. Саме у цьому й полягає його неординарність, яка бурхливо проявилась у ті часи. Вірш – музика, у цьому було віршоване новаторство Вороного, яке стало помітним за його життя й цікавим у наші дні.
Образ Блакитної панни не подібний до того, як раніше описували весну, жінку, появу нового у світі, в природі, в проявах стихій.
Та понад усе вражає не характерна на ті часи для української літератури висхідна стежка оптимізму, віри, надії та любові.
Має крилами Весна
Запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар
З-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Ось вона вже крізь блакить
Майорить,
Довгождана, нездоланна...
Ось вона — Блакитна Панна!..
Гори, гай, луги, поля —
Вся земля
Їй виспівує: "Осанна!"
А вона, як мрія сну
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В'ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
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