Микола Вороний народився на Одещині 24 листопад у 1871 році. Український письменник, поет, актор, перекладач, режисер театру, громадський та політичний діяч. Вороний був режисером та співзасновником Національного театру, а також співзасновником Української Центральної Ради (український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій, пізніше — революційний парламент України, який керував українським національним рухом (березень 1917 року — квітень 1918 року, - ред.).

У 1912 році Микола Вороний написав віршований славень весні, природі, пробудженню, молодості – вірш "Блакитна панна".

"Я писав не так од образу, як од звуку", - зізнається пізніше Вороний. Мабуть, тому рядки звучать наче музика. Саме у цьому й полягає його неординарність, яка бурхливо проявилась у ті часи. Вірш – музика, у цьому було віршоване новаторство Вороного, яке стало помітним за його життя й цікавим у наші дні.

Образ Блакитної панни не подібний до того, як раніше описували весну, жінку, появу нового у світі, в природі, в проявах стихій.

Та понад усе вражає не характерна на ті часи для української літератури висхідна стежка оптимізму, віри, надії та любові.

Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Ось вона вже крізь блакить

Майорить,

Довгождана, нездоланна...

Ось вона — Блакитна Панна!..

Гори, гай, луги, поля —

Вся земля

Їй виспівує: "Осанна!"

А вона, як мрія сну

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

І уже в душі моїй

В сяйві мрій

В'ються хмелем арабески,

Миготять камеї, фрески,

Гомонять-бринять пісні

Голосні

І сплітаються в гротески.