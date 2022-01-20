Блінкен: США взаємодіяли з владою України, щоб запровадити санкції проти чотирьох проросійських політиків

Про це йдеться в офіційній заяві Блінкена.

"Перед можливим новим вторгненням в Україну російські розвідслужби, в основному ФСБ - орган, який перебуває під санкціями США - вербує українських громадян на ключових посадах, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. ФСБ використовує цих чиновників, щоб створити нестабільність в Україні", - сказав він.

За словами очільник Держдепу, Сполучені Штати "працюють у тісній координації з урядом України над виявленням, викриттям та покаранням цих суб’єктів, щоб перешкодити цим операціям впливу".

Блінкен зазначив, що санкції проти двох чинних нардепів Верховної Ради, а також двох колишніх українських чиновників, які зараз переховуються в Росії, є частиною зусиль США щодо переслідування й перешкоджання спробам РФ розхитати ситуацію в Україні.

"У 2020 році кремлівські чиновники запустили комплексну інформаційну операцію, спрямовану на часткове погіршення здатності Української держави функціонувати самостійно. Особи, проти яких сьогодні введені обмеження, відіграли ключову роль у цій кампанії", - наголосив він.



Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та Олега Волошина, ексдепутата Ради від "Партії регіонів" Володимира Олійника та ексзаступника голови РНБО Володимира Сівковича.

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