Як повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук в етері телемарафону, цих нардепів планують позбавити мандата.

За його словами, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді, а також не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав він.

Стефанчук додав, що мандат можна забрати у народних депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

До слова, понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді