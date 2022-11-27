Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук

Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук

27 листопада, 2022 неділя
12:12
Суспільство Руслан Стефанчук

Близько десяти народних депутатів покинули територію Україну і досі не повернулися до роботи у парламенті

Як повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук в етері телемарафону, цих нардепів планують позбавити мандата.

За його словами, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді, а також не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав він.

Стефанчук додав, що мандат можна забрати у народних депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

  • До слова, понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
ВРУ
Читайте також:
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
26 листопада, 2022 субота
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
Кріштіану Роналду
26 листопада, 2022 субота
Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
26 листопада, 2022 субота
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
12:14
Віктор Орбан
Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан
12:05
OPINION
Борислав Береза
У росіян залишається лише одне місце в українському фольклорі та гуморі
11:55
електроенергія
Дефіцит потужності в Україні становить 20%, зростає споживання енергії через похолодання, - Укренерго
11:53
долар евро гривня обмін валют
Курс валют на 27 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:43
Оновлено
Дві ракети влучили в Кривий Ріг
Дві ракети влучили в Кривий Ріг: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватні будинки
11:37
Ділліан Вайт та Бенджамін Франклін (ліворуч)
Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі
11:13
Олаф Шольц
"Росія вже не виграє цю війну": Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ
10:54
відключення світла
У Києві та області ввели екстрені відключення світла
10:52
На фото втрати окупантів
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів, - Генштаб
10:27
на фото ЗСУ
В ISW спрогнозували, коли на Донбасі станеться загострення на фронті
10:03
OPINION
Сергій Фурса
Росія — просто хвороба. І нам потрібен час, щоб одужати. І одужання – це ніколи не приємний процес
10:01
окупанти орки танк рф
Британська розвідка вказала напрямок, на якому РФ планує великий наступ на Донеччині
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни зазнають великих втрат особового складу біля Авдіївки та Марʼїнки, - речник Східного угруповання військ Череватий
09:26
Марко Бушманн
Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч
08:56
ЗСУ
ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів: 100 осіб поранено
08:41
російські військові
Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини
08:26
російські військові окупанти
У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб
08:01
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями
05:30
Інфографіка
Збірна Іспанії
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 27 листопада
04:29
Оновлено
Віктор Циганков (в центрі)
УПЛ: "Динамо" не змогло переграти "Металіст 1925", результати та розклад інших матчів 15-го туру
03:46
Володимир Путін, Михайло Ведерніков
Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію
03:25
Дмитро Підручний
Визначився склад збірної України з біатлону на 1-й етап Кубка світу
02:32
Ренато Балестра
Помер італійський модельєр Ренато Балестра
02:19
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
01:43
Вероніка Накота
Українка та українець тріумфували на ЧС з боксу серед молоді
01:10
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
00:50
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу
00:38
Є інформація про нові ракетні удари та блекаути, - Арахамія попередив українців
00:26
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині
00:11
Артем Довбик, збірна України
В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика
2022, субота
26 листопада
23:46
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину
23:25
Одеса комендантська година
Одеса - пріоритет Росії. У Чорному морі суттєве угруповання флоту, - ОК "Південь"
23:09
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: результати усіх матчів 26 листопада
23:04
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022
21:24
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
21:10
ЗСУ
ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ
20:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія є державою, яку захопила терористична організація, - Портников
20:43
окупанти
У Пологах ворог тримає полонених воїнів ЗСУ, а у Джанкої та в ОРДО тренує мобілізованих, - Генштаб
20:31
Токаєв
У день інавгурації Токаєва в Астані затримали десятки людей
20:10
Ексклюзив
ракета
Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV