Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук
Близько десяти народних депутатів покинули територію Україну і досі не повернулися до роботи у парламенті
Як повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук в етері телемарафону, цих нардепів планують позбавити мандата.
За його словами, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у Верховній Раді, а також не виплачують заробітну плату.
"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав він.
Стефанчук додав, що мандат можна забрати у народних депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.
- До слова, понад 25 тис. голосів підтримали петицію про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Раді
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