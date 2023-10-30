Близько 5% веб-ЗМІ не мають української версії, – мовний омбудсмен

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"У порівнянні з минулим роком ситуація кардинально змінюється, позитивна динаміка відчувається як на національному, так і на регіональному рівнях. У регіонах, де ми бачимо системні порушення, у нас і досі немає затверджених регіональних мовних програм, зокрема, я говорю про Харків та Одесу", – зазначив Кремінь.

За словами Кременя, відсутність української версії на сайтах ЗМІ є порушенням мовного законодавства.

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У процесі дослідження українських медіаресурсів було проаналізовано 1924 сайти – 566 національних та 1358 регіональних порталів. На цих сайтах українська версія завантажується за замовчуванням у 81% національних та 85% регіональних ЗМІ. В інших випадках користувачам відображається російська версія або змішана сторінка з українською та російською мовами.

Також дослідження соціальних мереж виявило, що українська мова значно переважає в більшості популярних соцмереж. Зокрема, західні соцмережі - Facebook, Twitter (X) та Instagram - показали зростання використання української мови. Наприклад, в Instagram близько 90% дописів тепер пишуться державною мовою; Facebook та Twitter (X) досягли цього показника на рівні 75-80%. Для порівняння: торік частка української мови в цих соцмережах становила 65-70%, а три роки тому - у жовтні 2020 року - була лише 15-25%.