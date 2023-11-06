Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити безпосередньо про список вимог, він є певною мірою мінливий та по різному інтерпретується. З нього можна виділити дві головні складові. Зокрема, це конкуренція за вантажопотік та конкуренція за українських водіїв", - повідомив Вовк.

Аналізуючи першу складову, він зазначив, що польські перевізники хочуть зробити так, щоб українські компанії, які будуть працювати в ЄС чи на польському ринку в тому числі, знову повернулися до практик дозволів.

"Така практика існувала до початку широкомасштабних військовий дій. Це давало змогу польській стороні, скажімо так, адміністративним шляхом, через видачу дозволів, впливати на ринок, збільшувати або зменшувати відповідну кількість автомобілів і компаній, які можуть працювати на їхньому ринку з України", - зазначив Директор Центру транспортних стратегій.

За його словами, для України це не вигідно. Це непрозора і дуже часто незрозуміла в ринку історія, яка мала зв'язок з корупцією.

"Видача дозволів дуже часто була предметом нарікань. А з іншого боку, свого часу, були об'єктивні причини, коли поляки лімітували кількість дозволів на кінець року. Відповідно, їх було завжди недостатньо і таким чином перевезення з України або в Україну могли здійснювати тільки польські чи інші закордонні перевізники, які таким чином отримували переваги", - зауважив Вовк.

Після початку повномасштабного вторгнення було досягнуто умови про відмову від цих дозволів до серпня 2024 р., зазначив експерт.

"Тобто українські компанії, перевізники можуть без всяких дозволів їздити в Польщу, працювати там і як кажуть поляки, забирати в них частину ринку", - додав він.

Друга складова, про конкуренцію за українських водіїв теж дуже важлива.

"Питання в тому, що дуже часто в польській компанії працюють українські водії, які здійснюють перевезення по певним договорам з польськими компаніями. Після такого, як запрацювала система "Шлях", яка регламентує дозволи на виїзд та в'їзд водіїв, існує небезпека того, що український водій, який заїхав на польській машині в Україну, може просто не повернутись, бо йому не дозволять такий виїзд. Тому поляки вимагали власне доступу до української системи "Шлях", яка працює лише для українських операторів", - розповів Вовк.