Боєць ССО: Ми наближаємося до звільнення усіх окупованих територій 

Для того, аби потрапити на службу існує певна процедура відбору, - розповідає чоловік.

"Наразі у ССО існує така річ, як кваліфікаційний курс і саме через нього потрапляють до ССО. Після проходження відбору, тобто селекції двотижневої, і надалі курсу, який займає приблизно півроку. Для вмотивованої людини цей відбір буде не жорстким, а навіть цікавим. Бойовий досвід для вступу до ССО - не обов'язковий. Саме на кваліфікаційному курсі людину навчають і готують для подальших бойових дій, і саме після успішного випуску та потрапляння до підрозділу ССО, людина вже отримує бойовий досвід. Наразі вікова категорія [претендентів - ред.] дуже різна. Від 18 років до 50, може навіть і вище. До лав сил спеціальних операцій можуть вступити і жінки, це наші квіточки. Вони проходять службу у ССО. Насправді дуже багато жінок. Наразі всі українці так сильно об'єдналися і всі хочуть допомогти якнайбільше", - каже він.



Завдання у бійців сил спеціальних операцій - різні. Деталей розголошувати не можна. Воїни постійно вчаться та проходять бойові підготовки. Зараз багато тренувань проходять спільно з іноземними інструкторами.



На думку "Спартана" на початку війни сам об'єднання українців вплинуло на подальший розвиток бойових дій. А противник не очікував такої згуртованості наших громадян.

"Противник зовсім не очікува тих подій, які відбувалися в перші дні війни і насамперед треба подякувати всьому народу України, тому що саме через них, через звичайних громадян, жителів України, які об'єдналися, противник зазнав таких масивних втрат", - каже боєць.



Людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях чоловік просить триматись та чекати скорого звільнення.

"Цим людям я хочу сказати, щоб вони морально не здавалися, ми робимо свою роботу, ми робимо її добре, ми наближаємося до звільнення усіх окупованих територій, тому саме головне - це їхня моральна витримка і вже зовсім скоро ми відновимо наші кордони і будемо жити в мирі".



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ДОВІДКА:

Історія створення Сил спеціальних операцій ЗСУ починається з 2007 року, з директиви міністра оборони України – сформувати спочатку Управління Сил спеціальних операцій як структурний підрозділ Генерального штабу. Але окупація Криму російськими військами та вторгнення на Донбас пришвидшило процес формування ССО і виокремлення їх у окремий рід військ. ССО - еліта українського війська. 16 червня 2016 року Верховна Рада дозволила створити Сили спеціальних операцій та Високомобільні десантні війська, що й було виписано в законі. За цей закон проголосували 256 народних депутатів.

А вже 26 липня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про День Сил спеціальних операцій Збройних сил України». Очільник Держави зазначив, що враховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій у забезпеченні обороноздатності країни та героїзм особового складу, виявлений під час проведення Антитерористичної операції на Сході України, ним було прийнято рішення встановити в Україні 29 липня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ, і відзначати його щорічно. Гасло Святослава Хороброго "Іду на ви" стало бойовим гаслом еліти українського війська – Сил спеціальних операцій (ССО).

З Миколаївщини, Єлизавета Кротик - для Еспресо.