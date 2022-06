Про це повідомляється на офіційному сайті аеропорту.

Зазначається, що Skytrax назвала переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2022 за результатами опитування пасажирів. Таким чином, до десятки найкращих увійшли аеропорти Батумі, Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», аеропорти Белграда, Братислави та Загреба.



​"Особливість міжнародного авіаційного рейтингу Skytrax – у його тісній комунікації з пасажирами всього світу. Факт того, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до десятки найкращих аеропортів, демонструє його стандарти роботи з пасажирами для забезпечення їх комфорту та безпеки. Війна раптово зупинила роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашу впевненість у перемозі України, її мирний та незалежний розвиток. Віру в майбутнє головних повітряних воріт країни – Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", – прокоментував генеральний директор Олексій Дубревський.



Зазначається, що Skytrax є впливовою британською консалтинговою компанією, що з 1989 року оцінює та вивчає якість обслуговування аеропортів і авіакомпаній по всьому світу. World Airport Awards отримують найкращі летовища за результатами опитування понад 13 мільйонів пасажирів у 550 аеропортах світу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb