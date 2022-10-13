Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу Еспресо.

"Ми розуміємо, що нам потрібні швидкі комплекси зі швидкою реакцією, зокрема Франція готова передавати нам системи Crotale, які є комплексами зі швидкою реакцією і можуть боротися з такими ракетами, які запускає С-300. Але проблема С-300 полягає в короткому часі польоту ракети. Власне дальність до 30 км у цієї системи С-300 керована, а далі вона летить без керування. І боротьба з С-300 реалізується зараз іншим шляхом", - сказав Сергій Згурець.

Аналітик Defense Express зазначив, що українські військові успішно знищують російські С-300 за допомогою американських протирадіолокаційних ракет HARM.

"Українські військові знищують самі пускові установки противника з використанням якраз оцих протирадіолокаційних ракет HARM, які ми випускаємо з наших винищувачів. І ця тактика є достатньо ефективною, вона зараз масштабується і я думаю, що це той підхід, коли ми знищуємо лучника, а не намагаємося влучити у стрілу, яку цей лучник випускає. Так що думаю, що тут буде поєднання двох факторів: з одного боку, – насичення системи оборони комплексами швидкої реакції, а з іншого, – боротьба з самими пусковими установками", - додав він.

ЗСУ біля Токмака знищили 6 російських установок С-300.

На Запоріжжі українські військові за кілька днів уразили близько 60 окупантів, до 10 одиниць їхньої військової техніки й ракетний комплекс С-300.

У районі Токмака Запорізької області ЗСУ уразили три зенітні ракетні комплекси С-300 Росії, а в районі Токарівки на Херсонщині знищили до 150 окупантів.

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