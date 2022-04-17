Бояться смерті в Україні та репресій в РФ: російські генерали не мають однієї думки щодо наступу на Донбасі, - Буданов

Про це він сказав у ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УП.



"Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі, - ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня, - ред.)", - додав Буданов.



Він запевнив, що у російських окупантів нічого в них не вийде і Україна буде відстояна.



"Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу. У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ,- ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них", - сказав керівник розвідки.

Голова ГУР МО додав, що вони також побоюються зазнати репресій у разі невдач.

Буданов сказав, що в розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі.



За його словами, українська розвідка має дані, що в росіян вичерпуються запаси високоточних ракет. Водночас через санкції немає можливості налагодити виробництво.

16 квітня на Серафимовському цвинтарі, що в російському місті Петербург, поховали заступника командувача 8-ї армії РФ, генерал-майора Володимира Фролова.

ЗСУ знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.