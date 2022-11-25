Бойові єноти, папа-гуманіст та біглі росіяни із Херсона: події російсько-української війни від Юрія Журавля

У п'ятницю 25 жовтня, о 17:00 у програмі "Війна і волонтери" музикант Юрій Журавель розповість про свою волонтерську діяльність та хронологію війни, яку пише з початку повномасштабного вторгнення.

Його карикатури росіян знають по всій Україні. Що ще хоче відобразити і як Збройні сили змінили книгу музиканта.