Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє LRT.

На його думку, що Захід недостатньо чесний щодо того, що насправді означає російсько-українська війна, і припустив, що це відбувається через страх ескалації.

Міністр вважає, що здебільшого країни Заходу намагаються представити це як регіональну, все ще далеку проблему, яка їх не зачіпає. Він назвав це великою політичною проблемою.

"Як людина, яка цікавиться історією, я боюся, що ми чекаємо на Перл-Харбор. Ми вже пройшли всі етапи, але вважаємо, що раз Перл-Харбору не сталося, то все добре", - додав Ландсбергіс.

Довідка. Раптова комбінована атака Японії на американські сили, що перебували на військово-морській базі в Перл-Харборі (Гавайські острови) сталася недільного ранку, 7 грудня 1941 року. Наступного дня, 8 грудня - після промови президента Франкліна Рузвельта, який назвав напад "днем ганьби" - Конгрес США офіційно оголосив війну Японській імперії. Через три дні нацистська Німеччина оголосила війну США.