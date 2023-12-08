Бригада "Сталевий кордон" про Куп'янський напрямок: найбільше військових ворог зосередив біля Синьківки
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Держприкордонслужби Іван Шевцов зазначив, що ворог усіма засобами намагається прорвати лінію оборони в районі Синьківки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Бригада "Сталевий кордон" продовжує вести бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог продовжує здійснювати атаки на позиції Сил оборони. За минулу добу ворог здійснив 7 штурмових атак, всі атаки були відбиті. Але противник продовжує наступальні дії в напрямку Куп'янська. Найгарячіша ситуація є в районі населеного пункту Синьківка. Там ворог зосередив найбільшу кількість особового складу й техніки. Росіяни всіма силами й засобами намагаються прорвати цей напрямок", - наголосив Шевцов.
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" також додав, що інтенсивність боїв за останній час на Куп'янському напрямку суттєво не змінилася.
"Усе стабільно й напружено. Ворог продовжує артилерійські обстріли, атаки дронами-камікадзе, штурмові дії невеличкими групами від 10 до 30 військовослужбовців під прикриттям бронетехніки", - зауважив Шевцов.
- Українські військові відбили атаки ворога на Бахмутському, Куп'янському, Авдіївському, Запорізькому, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Також оборонці знищили 990 окупантів.
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