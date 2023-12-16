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Війна з Росією: хроніка
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Британське командування не виключає відправки своїх військ до України, - експосол Пристайко

16 грудня, 2023 субота
19:34
Війна з Росією Британія бойові судна

Командування королівських збройних сил Великої Британії розробляє план відправлення до України "експедиційних сил"

Це відбувається не публічно й до такого кроку офіційний Лондон може вдатися у тому випадку, якщо ситуація на фронті стане "катастрофічною", пояснив колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Про це він заявив в інтерв'ю українській службі "Радіо Свобода".

"Ніхто ніколи не визнає, особливо політики. Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що "ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно". Але насправді розрахунки про те, що, не дай Бог, доведеться застосовувати збройні сили, ведуться (британськими - ред.) військовими. Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов'язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн. Застосування своїх експедиційних сил на території України", - зазначив дипломат.

На його думку, такий сценраій буден задіяно Лондоном у випадку "катастрофічного розвитку війни".

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При цьому, продовжив Пристайко, британська громадська думка ані тепер, ані тоді - якщо таке все ж таки станеться - до подібного не буде готова, одначе Британія керуватиметься міркуваннями щодо порядку у світі, завдяки якому є можливим вільний, демократичний розвиток, й непорушності норм міжнародного права.

"Не потрібно Британії це. І ніхто не хоче загибелі навіть одного свого сина або дочки. Просто є речі, які ви не розумієте. Є такі речі, що порядок, завдяки якому ми існуємо, завдяки якому можемо розвиватись, таке міжнародне право порушене тим, що Росія напала на незалежну державу, порушила її суверенітет і так далі. Оці зміни, які не дозволять державам розвиватись так, як вони хочуть, не дозволять, умовно кажучи, підтримувати торговельні шляхи відкритими", - наголосив Вадим Пристайко.

Світ
Велика Британiя
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