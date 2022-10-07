Британський гурт відмовився виступати на організованому росіянами фестивалі у Сербії: їх переконала українка
Менеджерка Music Export Ukraine Діана Дадонова звʼязалась з музикантами британського панк-рок-гурту JOHN та аргументовано пояснила, чому співпрацювати з росіянами – погана ідея
Про це сама Діана Дадонова розповіла у Facebook.
У столиці Сербії Белграді з 6 по 8 жовтня проходить фестиваль Changeover. Промоутером фестивалю є засновник російського фестивалю "Боль" Степан Казарьян.
На початку вересня Changeover анонсував список заявлених виконавців, серед яких був і британський гурт John. Менеджерка Music Export Ukraine Діана Дадонова написала кілька емоційних твітів зі згадкою гурту щодо їхньої співпраці з вбивцями.
"Гурт постукав у мої приватні повідомлення і щиро поцікавився моєю думкою, чому працювати з росіянами погано. Діалог був аргументованим і адекватним. Вони справді слухали!", - розповіла менеджерка.
Дадонова повідомила, що вже наступного дня музиканти скасовували свій виступ на фестивалі. За тиждень фестиваль опублікував непрофесійний стейтмент щодо змін у лайнапі.
За словами Діани Дадонової, John продовжують підтримувати Україну - гурт склав Spotify плейліст з українських артистів і збирає донати.
"Ми зобов’язані діяти і хочемо проявити солідарність із тими, кому вже дуже боляче", - прокоментували подію музиканти John.
Організатори фестивалю Changeover прокоментували на своїй сторінці, що не можуть нікого змусити виступити на фестивалі, а також додали, що "завжди відверто виступали проти цієї необачної та безглуздої війни".
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