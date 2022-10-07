Про це сама Діана Дадонова розповіла у Facebook.

У столиці Сербії Белграді з 6 по 8 жовтня проходить фестиваль Changeover. Промоутером фестивалю є засновник російського фестивалю "Боль" Степан Казарьян.

На початку вересня Changeover анонсував список заявлених виконавців, серед яких був і британський гурт John. Менеджерка Music Export Ukraine Діана Дадонова написала кілька емоційних твітів зі згадкою гурту щодо їхньої співпраці з вбивцями.

"Гурт постукав у мої приватні повідомлення і щиро поцікавився моєю думкою, чому працювати з росіянами погано. Діалог був аргументованим і адекватним. Вони справді слухали!", - розповіла менеджерка.

Дадонова повідомила, що вже наступного дня музиканти скасовували свій виступ на фестивалі. За тиждень фестиваль опублікував непрофесійний стейтмент щодо змін у лайнапі.

За словами Діани Дадонової, John продовжують підтримувати Україну - гурт склав Spotify плейліст з українських артистів і збирає донати.

"Ми зобов’язані діяти і хочемо проявити солідарність із тими, кому вже дуже боляче", - прокоментували подію музиканти John.

Організатори фестивалю Changeover прокоментували на своїй сторінці, що не можуть нікого змусити виступити на фестивалі, а також додали, що "завжди відверто виступали проти цієї необачної та безглуздої війни".

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