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Головна Спорт Чекаємо москалів, ми будемо ними земельку нашу удобрювати. Дамо так, що зупинимося в Москві, - президент СК "Дніпро-1"

Чекаємо москалів, ми будемо ними земельку нашу удобрювати. Дамо так, що зупинимося в Москві, - президент СК "Дніпро-1"

17 лютого, 2022 четвер
20:45
Спорт Юрій Береза

Почесний президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза запевнив, що Україна готова до можливого загострення військової ситуації

Про це Юрій Береза повідомив в інтерв'ю виданню "Трибуна".

"Кого ми боїмося? Нехай лізуть, ми будемо ними земельку нашу удобрювати. Це дуже корисно, урожаї будуть гарні. Ми чекаємо москалів, нехай йдуть. Ми не браття. У нас 500 км фронту, його ніхто не скасовував. Там гинуть українські хлопці й дівчата. Куди ми дінемося? Ну почнуть вони, і що? Дамо так, що зупинимося в Москві. Нехай полізуть. Вони хочуть загострення? Ми готові", - сказав Береза.

Юрій Береза - український військовий, підприємець та політик. На початку бойових дій на Донбасі командував добровольчим полком спеціального призначення "Дніпро-1". Народний депутат України VIII скликання. 

СК "Дніпро-1" першу половину сезону закінчив на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ з 40 набраними балами в активі. 

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футбол
війна з Росією
Дніпро-1
Юрій Береза
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