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Головна Спорт Чемпіон світу з футболу розпочне політичну кар'єру в партії Ердогана, - ЗМІ

Чемпіон світу з футболу розпочне політичну кар'єру в партії Ердогана, - ЗМІ

18 квітня, 2023 вiвторок
17:49
Спорт Ярослав Ракицький, Месут Озіл та Артем Федецький (зліва - направо)

Німецький футболіст турецького походження Месут Озіл вирішив балотуватися в парламент від партії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана

Про це повідомляє turkiyenewspaper.com

За інформацією турецьких ЗМІ, Озіл стане кандидатом у депутати парламенту від Партії справедливості та розвитку, лідером якої є Реджеп Тайїп Ердоган.

Месут Озіл завершив кар'єру в березні 2023 року. Останнім клубом 34-річного футболіста був турецький "Істанбул". Також він виступав за німецькі "Шальке" та "Вердер", іспанський "Реал", англійський "Арсенал" та турецький "Фенербахче".  

Озіл зіграв за збірну Німеччини 92 матчі та забив 23 голи. Разом з нею у 2014 році став чемпіоном світу.

Парламентські вибори в Туреччині відбудуться у травні 2023 року. 



 
Світ
футбол
Туреччина
Реал
Реджеп Ердоган
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