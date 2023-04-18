Чемпіон світу з футболу розпочне політичну кар'єру в партії Ердогана, - ЗМІ
Німецький футболіст турецького походження Месут Озіл вирішив балотуватися в парламент від партії президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана
Про це повідомляє turkiyenewspaper.com.
За інформацією турецьких ЗМІ, Озіл стане кандидатом у депутати парламенту від Партії справедливості та розвитку, лідером якої є Реджеп Тайїп Ердоган.
Месут Озіл завершив кар'єру в березні 2023 року. Останнім клубом 34-річного футболіста був турецький "Істанбул". Також він виступав за німецькі "Шальке" та "Вердер", іспанський "Реал", англійський "Арсенал" та турецький "Фенербахче".
Озіл зіграв за збірну Німеччини 92 матчі та забив 23 голи. Разом з нею у 2014 році став чемпіоном світу.
Парламентські вибори в Туреччині відбудуться у травні 2023 року.
- 22 березня Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри.
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