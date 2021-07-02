Через антитерористичні навчання у Києві станція метро "Палац спорту" не працюватиме 4 липня

Про це повідомила прес-служба метрополітену.



У зв’язку з проведенням антитерористичних навчань за участі правоохоронних органів ст. "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8:30 до 13:30.



Водночас зазначається, що пересадка "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.



Нагадаємо, що у Києві 4 липня пройдуть планові антитерористичні навчання Служби безпеки України.