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Через недоброчесність членів Вищої ради правосуддя та проблеми в законопроєкті №5068 судова система може бути повністю паралізована, - Шиба

9 липня, 2021 п'ятниця
23:26

Виконавча директорка аналітично-адвокаційного центру Фундація DEJURE Ірина Шиба вважає, що через проблеми в законопроєкті №5068, пов'язані з добором членів ВРП і їх доброчеснітю, може бути повністю паралізована судова система України

Про це Ірина Шиба заявила у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
 
"Від нас була пропозиція усунути Вищу раду правосуддя від добору суддів взагалі. Адже очищення ВРП займе тривалий час. Влада не пристала на нашу пропозицію, натомість вони обіцяють вирішити питання з доброчесністю ВРП в цілому. Депутатам пропонується створити етичну раду, до складу якої входитимуть міжнародні експерти, яким також надаватиметься роль у перевірці на доброчесність чинних членів Вищої ради правосуддя та відборі майбутніх", - сказала Шиба
 
Виконавча директорка DEJURE наголосила, що головна проблема в законопроєкті №5068 (проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя) в тому, що ті, хто призначає членів ВРП відповідно до Конституції, - президент, Верховна Рада, з'їзд адвокатів України, Всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, - повинні затвердити рішення етичної ради про звільнення члена ВРП, якого буде визнано недоброчесним.
 
"Ми розуміємо, що за чинного складу цих з'їздів та органів, якщо законопроєкт буде ухвалено, дуже імовірною є ситуація, коли етична рада буде визнавати членів Вищої ради правосуддя недоброчесними, але формально їх ніхто звільняти не буде. Вони будуть продовжувати отримувати гонорари і на їх місце нікого не можна буде призначити. Це може заморозити роботу ВРП, яка не зможе обрати Вищу кваліфікаційну комісію суддів, а ВККС у свою чергу не зможе заповнити 2000 вакансій суддів, які ми на сьогодні маємо в Україні. Таким чином, є ризик, що через проблему в законопроєкті №5068 судова система може бути повністю паралізована", - пояснила Шиба.
 
Юристка також додала, що через недоброчесність членів Вищої ради правосуддя ускладнюється ухвалення законопроєкту №3711-д щодо перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, в який вніс зміни також і президент України Володимир Зеленський.
 
"Є великі сумніви в тому, наскільки хороших експертів обиратиме ВРП: чи кращих із кращих, чи, все-таки, витягувати сірих конячок зі списку фіналістів. Тому дуже важливо, щоби наступного тижня на останньому пленарному засіданні депутати ухвалили не лише законопроєкт №3711-д, але й законопроєкт №5068, який стосується очищення Вищої ради правосуддя від недоброчесних членів" - додала Шиба.

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Новини
судова реформа
судова система
Вища рада правосуддя
Змістовно з Христиною Яцків
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