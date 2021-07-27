"Через некоректну позицію щодо мовного закону": в ОП пояснили, чому прибрали гурт Green Grey з концерту на День Незалежності

Про це заявила пресслужба Офісу президеента у коментарі УНІАН.



"У програмі святкування запланований концерт, де легендарні українські виконавці виконуватимуть знакові для новітньої історії пісні", - заявили у пресслужбі.



Там заявили, що зараз йдуть обговорення різних концепцій події.



"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності Украйни мають лунати пісні українською мовою. Це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток музичної культури", - додали в ОП.

У Офісі президента наголосили, що їх плани змінили вислови про мовний закон одного із учасника гурту.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною", - підкреслили в ОП.

Український гурт Green Grey заявив про те, що їх відсторонили від участі в концерті до Дня Незалежності через російськомовні пісні.