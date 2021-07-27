"Через некоректну позицію щодо мовного закону": в ОП пояснили, чому прибрали гурт Green Grey з концерту на День Незалежності
Офіс президента припинив участь гурту Green Grey у святкуванні 30-ої річниці проголошення Незалежності України через те, що представник гурту висловив свою позицію щодо закону про державну мову, яку в ОП вважають некоректною
Про це заявила пресслужба Офісу президеента у коментарі УНІАН.
"У програмі святкування запланований концерт, де легендарні українські виконавці виконуватимуть знакові для новітньої історії пісні", - заявили у пресслужбі.
Там заявили, що зараз йдуть обговорення різних концепцій події.
"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності Украйни мають лунати пісні українською мовою. Це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток музичної культури", - додали в ОП.
У Офісі президента наголосили, що їх плани змінили вислови про мовний закон одного із учасника гурту.
"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною", - підкреслили в ОП.
- Український гурт Green Grey заявив про те, що їх відсторонили від участі в концерті до Дня Незалежності через російськомовні пісні.
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