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Головна війна з Росією Через ракетний удар на Харківщині загинула одна людина, семеро поранені

Через ракетний удар на Харківщині загинула одна людина, семеро поранені

29 березня, 2022 вiвторок
01:05
війна з Росією ракетний удар у Харкові

Унаслідок ракетного удару російських військ 28 березня по Люботину Харківської області одна людина загинула, ще семеро отримали поранення

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 березня військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по місту Люботин Харківського району Харківської області. Удар пошкодив 7 будинків та автомобіль.Також стало відомо, що під завалами одного із будинків виявлено тіло загиблого чоловіка. Семеро людей зазнали поранень.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

  • Нагадаємо, 28 березня окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.
  • Додамо, наразі противник ослаблений та дезорієнтований, а значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

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Харківська область
ракетний удар
війна новини
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