Через зниження температури повітря: у Києві груднева платіжка за тепло зросла майже на 20%

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.



Середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/кв. м., тоді як у листопаді - 22,6 грн/кв. м.



Так, при незмінному тарифі основним фактором зростання стало зниження температури зовнішнього повітря.



"Обсяги споживання теплової енергії будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку. У будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, мешканці сплатили за опалення у грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках - близько 21 грн/кв. м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку 2022 року тарифи на житлово-комунальні послуги вчергове зростуть.