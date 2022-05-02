Черг на кордоні на виїзд з України на ранок 2 травня немає
Станом на шосту годину ранку 2 травня відсутні черги на виїзд з України в усіх пунктах пропуску на західному кордоні
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон.
Станом на 06:00 не було черг перед жодним із пунктів пропуску на кордонах України з Польщею, Словацькою Республікою, Угорщиною, Румунією та Республікою Молдова.
За інформацією прикордонників, черг не було і впродовж ночі, хоча ще о 21:00 1 травня перед двома пунктами пропуску на кордоні з Польщею – "Краковець" і "Шегині" – в чергах загалом перебувало 75 легкових автомобілів.
- За попередню добу черги на виїзд з України зменшилися втричі
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