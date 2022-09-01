Черговий тур АПЛ: "Арсенал" без Зінченка обіграв "Астон Віллу", а "Ман Сіті" забив шість голів "Нотінгему"
У п'ятому турі Англійської футбольної прем'єр-ліги (АПЛ), який відбувся ввечері 31 серпня, лондонський "Арсенал" здобув п'яту поспіль перемогу у сезоні-2022/23
Про це повідомляє Укрінформ.
Цього разу на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні «"Арсенал" переграв "Астон Віллу" із Бірмінгема з рахунком 2:1. Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не грав через травму коліна.
В інших матчах ігрового дня АПЛ поперередній клуб Зінченка "Манчестер Сіті" розгромив вдома "Нотінгем" - 6:0 (тричі відзначився новачок Ерлінг Холанд), "Ліверпуль" на 8-й доданій хвилині вирвав перемогу над "Ньюкаслом" - 2:1, внічию зіграли "Борнмут" - "Вулвергемптон" - 0:0, "Вест Гем" - "Тоттенгем" - 1:1.
Турнірну таблицю продовжує очолювати "Арсенал" (15 очок). Другим йде "Манчестер Сіті" (13), третім - "Тоттенгем" (11).
- Нагадаємо, ввечері, 31 серпня, у матчі Кубку Польщі українець Євген Коноплянка вперше відзначився за "Краковію"
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