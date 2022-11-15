Червоний Хрест зобов'язався забезпечувати зв'язок українських військовополонених з родинами через листування

Про це інформує в телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У ході перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро (НІБ) та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) досягнуто домовленості забезпечити зв’язок між усіма родинами та військовополоненими, які офіційно підтверджені Червоним Хрестом.

Наразі йдеться про листування, яке гарантоване військовополоненим статтею 71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Раніше Російська Федерація не виконувала цього пункту, або листування дозволялося вибірково. Тепер МКЧХ організує доставку листів в обидва боки. На сьогодні йдеться про тих військовополонених, статус яких підтверджений Червоним Хрестом.

Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції для військовополонених.

Нагадаємо, Україна повністю дотримується Женевських конвенцій і забезпечує російським військовополоненим зв'язок з рідними. Станом на зараз до України передано майже 2000 листів від військовополонених захисників та захисниць.

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