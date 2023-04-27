Про це і не тільки писали світові медіа 27 квітня:

The New York Times

Пропонується матеріал про Соледар, розгромлений російським штурмом Бахмута, який був лише маленьким містечком. Але його сіль є національним основним продуктом і предметом гордості. І символ втрати є чи не на кожній українській кухні, зауважують журналісти.

Редактори та видавці трьох великих американських газет спільно закликають Росію негайно звільнити Евана Гершковича, репортера Wall Street Journal, описуючи його затримання як несправедливе та неприйнятне у повносторінковій рекламі у своїх друкованих виданнях.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав першу розмову між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським з початку війни в Україні, але підкреслив, що Китай не засудив вторгнення Росії. Важливо, щоб "Китай отримав краще розуміння українських перспектив", сказав Столтенберг, і додав, що "це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну".

Головнокомандувач НАТО офіцер, генерал Крістофер Г. Каволі каже, що Україна має бойову техніку для очікуваного контрнаступу. Майже всі бойові машини, які західні союзники України пообіцяли доставити вчасно для очікуваного весняного контрнаступу Києва, прибули.

Повідомляється, що репортерська група італійської газети потрапила під обстріл на півдні України, один журналіст загинув. Український журналіст, який працював з італійською газетою La Repubblica, був убитий, а його італійський колега був поранений у середу, коли вони зазнали нападу, коли вони їхали в місто Херсон на півдні України.

Також розповідається, як під сирени повітряної тривоги традиційні танці та пісні зближують українців. Йдеться про те, як у Києві ввечері в танцювальній студії на третьому поверсі шестеро 20-річних танцюристів вправлялися в виконанні козачок, польок, вальсів та інших традиційних стилів українського танцю під інструментальні мелодії, зіграні на скрипці та бубоні, своєрідному українському бубні.

The Washington Post

Російські чиновники намагаються залучити ще сотні тисяч військових для війни в Україні, не викликаючи гніву широкої громадськості, але плани набору, які просувають військові лідери, викликають занепокоєння серед інших урядовців, стурбованих дедалі гострішою нестачею робочої сили в країні. Про це свідчать секретні документи розвідки США, які отримало видання The Washington Post. Окрім мети залучити 400 000 чоловік для участі у війні цього року, в оновленому звіті ЦРУ говориться, що чиновники російського міністерства оборони «повідомляли про підтриманий Путіним план» залучити понад 415 000 військовослужбовців за контрактом у 2023 році.

Розвідка США також стверджує, що Росія зможе фінансувати війну в Україні щонайменше ще рік, навіть під жорсткою та зростаючою вагою безпрецедентних санкцій, згідно з витоком військових документів США. Як виявилося, російські високопосадовці, агентства та персонал олігархів стурбовані через хворобливі зриви — і адаптацію до них. Хоча деякі російські економічні еліти можуть не погоджуватися з курсом країни в Україні, а санкції завдали шкоди їх бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, згідно з оцінкою, яка, здається, датується початком березня.

Адміністрація Байдена "рада" розмові Зеленського з Сі, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Вітаючи цю подію, він висловив обережність щодо пропозиції Китаю сприяти переговорам. "Єдине врегулювання, до якого, на нашу думку, варто прагнути, – це те, яке президент Зеленський вважає за це варте", – сказав Кірбі.

Reuters

Видання пише, що поки Україна готується до нападу, Росія окопується. Зокрема, супутникові знімки показуються величезну оборону РФ в Україні, окопи та загородження, створені для контрнаступу. Зазначається, що основний удар очікується на південь. Більше читайте у матеріалі.

У Кремлі сказали, що вітають все, що може наблизити кінець конфлікту в Україні, відповідаючи на питання, що там думають про телефонну розмову, яка відбулася днем ​​раніше між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським. Але Росія заявила, що їй все ще потрібно досягти цілей того, що вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс передав Україні 98% "бойових машин". "Це означає понад 1550 броньованих машин, 230 танків та інше обладнання, включаючи величезну кількість боєприпасів", – сказав він у четвер у Брюсселі. "Загалом ми підготували та спорядили більше дев’яти нових українських бронетанкових бригад. Це поставить Україну в сильну позицію для продовження повернення окупованих територій", додав Столтенберг.

Голова російського угруповання найманців Вагнера заявив, що пожартував, коли сказав, що його люди призупинять артилерійський вогонь у Бахмуті, щоб дозволити українським силам по інший бік лінії фронту показати місто американським журналістам.

Йдеться про те, що російські війська завдали ударів по місту Бахмут, який місяцями зосереджувався у їхніх спробах захопити східноукраїнський промисловий регіон Донбасу, і голова російської групи найманців Вагнера заявив, що українські війська насуваються попереду "невідворотний" контрнаступ. Бахмут поки залишається тією нагородою, яку шукають російські війська. Протягом дев’яти місяців вони намагалися прорватися до майже зруйнованого міста під час конфлікту, який триває вже 15-й місяць, і захопили деякі центральні райони.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило в четвер, що відхилило запит посольства США відвідати затриманого репортера Wall Street Journal Евана Гершковича у відповідь на відмову Вашингтона надати візи групі російських журналістів.

Повідомляється, що Україна хоче чіткої політики ЄС щодо імпорту продуктів харчування на наступні п'ять років. Проблеми, з якими стикається частина українського експорту до Центральної Європи, відновляться цієї осені, якщо Європейський Союз не викладе чіткої позиції щодо своєї політики імпорту продовольства на наступні п’ять років, заявили українські виробники. Деякі країни-члени ЄС у Центральній Європі запровадили тимчасову заборону на певну українську сільськогосподарську продукцію, заявивши, що надлишок українських поставок вплинув на місцеві ринки.

Росія заявила, що не має наміру йти шляхом ядерної ескалації у протистоянні із Заходом через Україну, але інші не повинні випробовувати її терпіння. Такі коментарі речниці російського МЗС Марії Захарової послідували за серією попереджень високопосадовців Росії, включаючи президента Володимира Путіна, про те, що військова підтримка Заходом України збільшує ризики катастрофічного ядерного конфлікту.

А президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країни, вказавши на вибори, які відбудуться цими вихідними в регіоні Гагаузія, де, за її словами, багато балотованих були російськими агентами. Цього тижня Молдова заборонила російській регіональній делегації поїхати до напівавтономного проросійського регіону Гагаузії, який у неділю обиратиме главу свого уряду.

Росія вимагає повного виконання чорноморської зернової угоди. У МЗС РФ заявили, що лише її повне виконання може врятувати чорноморську зернову угоду від краху, підтверджуючи невдоволення Москви угодою, яка спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі.

Розповідається про роботу українських медиків на звільнених після окупації територіях, зауважуючи, що звільнені села дають змогу побачити нестабільну українську систему охорони здоров'я. Лікар Олег Марченко, який керує мобільною амбулаторією, ніколи не знає, що він знайде, відвідавши села, відвойовані українськими силами на сході країни минулої осені. Шахти лежать розкидані навколо, і часто там не залишилося медичних закладів. Однак він може бути впевнений в одному: багато пацієнтів, з якими він зустрічається, страждатимуть від високого кров’яного тиску після того, як місяці прожили під російською окупацією біля лінії фронту.

А російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить Wikipedia, на два мільйони рублів (24 510 доларів) за те, що він не видалив "заборонений контент", пов’язаний з російською армією у війні в Україні. Зазначається, що це вже сьомий штраф, накладений на Wikimedia у 2023 році за невидалення забороненої інформації. Загальна сума штрафів становить 8,4 мільйона рублів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запросив Папу Франциска відвідати Україну та попросив допомоги у репатріації тисяч дітей, вивезених до Росії або на окуповану Росією територію після вторгнення Москви. За словами глави уряду, він провів переговори у Ватикані та обговорив формулу миру Києва для припинення 14-місячної війни Росії в Україні.

Politico

Коли Росія зазнає поразки в Україні, подивіться на Чечню, пише видання. "Після України – Чечня", – каже чеченський командир, який воює на боці Києва. Чеченські солдати чітко розуміють, що вони в Україні, щоб компенсувати приблизно два століття російського гноблення їхньої гірської та часто бунтівної батьківщини – від депортації населення Йосипом Сталіним у 1940-х роках до зруйнування Борисом Єльциним їхньої столиці Грозного до нинішнього жорстокого правління сатрапа Москви в Чечні Рамзана Кадирова. "Ми втомилися від Росії", – додає чеченський командир. Більше читайте у матеріалі.

Російські шпигуни атакували французьких парламентарів, незважаючи на репресії після війни в Україні. Повідомляється, що французькі політики продовжують бути основною мішенню для російського шпигунства, незважаючи на придушення операцій Москви у Франції, про свідчать нещодавно опубліковані документи. Згідно зі стенограмами парламентських слухань, оприлюдненими в четвер, французькі спецслужби виявили російських шпигунів, які намагалися зв’язатися з французькими законодавцями в останні місяці, і провели операції з підвищення обізнаності серед депутатів про ризики іноземного втручання.

The Guardian

У Великобританії було створено компанію на ім'я одного з високопосадовців Володимира Путіна в окупованій Україні, колаборанта Володимира Сальдо, незважаючи на те, що він перебуває під санкціями. Повідомляється, що сумнозвісна маріонетка Кремля в південноукраїнському місті Херсон значиться власником британської компанії, зареєстрованої в листопаді, через п’ять місяців після того, як його ім’я було додано до списку санкцій.

Пропонується аналіз розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зауважується, що дзвінок міг бути викликаний недипломатичними коментарями посла. Довгоочікувану телефонну розмову між Сі та Зеленським сприйняли обережно, але китайські аналітики кажуть, що це може бути частково акт контролю збитків після суперечливих коментарів посла Китаю у Франції Лу Шає. Відтак раптовий контакт китайського лідера з українським колегою вважається корективним кроком.

Росія заявила, що досягає перемог у Бахмуті. Міністерство оборони Росії повідомило, що його війська зайняли чотири квартали на північному заході, заході та південно-заході Бахмута.

Відносини з європейськими країнами знаходяться на "найнижчому можливому рівні", кажуть у Кремлі, додавши, що кожна хвиля висилки російських дипломатів скорочує простір для дипломатії. Останніми днями всі країни, включаючи Молдову, Швецію та Норвегію, вислали російських дипломатів. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на всі подібні заходи буде відреаговано аналогічно.

Федеральна прокуратура США закликає суддю залишити за ґратами військовослужбовця Національної гвардії повітряної авіації Массачусетсу, звинуваченого в розголошенні секретних військових документів, стверджуючи, що він все ще може мати доступ до секретної інформації національної оборони, яку він може розкрити. Документи, у витоку яких звинувачують Тейшейру, містили широкий спектр суворо секретної інформації про союзників і супротивників, зокрема про протиповітряну оборону України.

CNN

Видання пропонує аналіз, як варто трактувати розмову напередодні Володимира Зеленського та глави Китаю Сі Цзіньпіна, зазначаючи, що із закликом українського президента китайський лідер посилює спроби мирного посередника, але чи є у нього план? Цей довгоочікуваний дзвінок, як стверджують автори, отримав попереднє сприйняття у Вашингтоні та деяких частинах Європи через його потенціал для посилення діалогу щодо вирішення жорстокої війни Росії в Україні. Це також знаменує собою найбільш конкретний крок, зроблений на сьогодні Китаєм, щоб взяти на себе роль посередника, про яку він натякав кілька місяців. Але годинна розмова також містить кілька відчутних пропозицій щодо того, як Китай може допомогти подолати руйнівний розрив між двома країнами, розірваний війною.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) успішно провело ротацію свого персоналу на підконтрольній російським окупаційним військам Запорізькій атомній електростанції, про що повідомила російська влада. Представник Росії в ядерному нагляді ООН Михайло Ульянов сказав, що "чергова (місячна) ротація фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС сьогодні відбулася суворо за графіком". У МАГАТЕ підтвердили прибуття на станцію нової місії.

У той час, як Росія зазнала тисячі втрат у своїй війні проти України, американський військовий командувач у Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що в російському арсеналі залишилося ще багато вогневої потужності. За його словами, сухопутні сили Росії дещо дегенерували через цей конфлікт, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту. Повітряні сили втратили дуже мало, 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників, а ВМС втратили один корабель, зазначив командувач.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розмова президента України Володимира Зеленського та китайського колеги Сі Цзіньпіна була "дуже плідною" і може відкрити "новий етап" співпраці між двома країнами.

Останні супутникові знімки, оглянуті CNN, показують, що російські війська спустошили ключову базу на півночі Криму. На об’єкті поблизу села Медведівка та неподалік кордону з Херсонською областю зберігалася значна кількість російської бронетехніки. У світлі коментарів Аксьонова експерти припустили, що відведення російської військової техніки з бази в Медведівці може бути пов’язане з оборонними операціями напередодні контрнаступу України.

BBC

Видання пише, що захисники Бахмута переживають через втрату підтримки. Рік тому військовий Володимир і його люди за один раз вистрілили всі 40 стволів реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Тепер вони можуть дозволити собі стріляти по російських цілях лише по кілька разів. "У нас не вистачає боєприпасів для нашої зброї", – пояснює він. Його підрозділ, 17-й танковий батальйон, як і раніше закликають надати вогневу підтримку українським силам, які відчайдушно тримаються на околицях Бахмута, міста на сході України, яке Росія місяцями намагалася захопити. Російські війська все ближче до своєї мети взяти місто, але ціною величезних витрат. Більше у матеріалі.

Gazeta Wyborcza

Мешканці окупованого Донбасу, незважаючи на ризик, допомагають українській армії, повідомляючи про пересування російських військ. Завдяки їм багато цілей було знищено пусковою установкою HIMARS. Тож росіяни не можуть почуватися в безпеці на Донбасі, йдеться у матеріалі. Більше тут.

Росія несподівано і без пояснень не опублікувала дані про видобуток нафти за березень. А з цього місяця уряд Росії оголосив про скорочення видобутку нафти на 500 тис. тонн. барелів на день. Зазначається, що російське статистичне відомство Росстат у своєму звіті про промислове виробництво в березні і за весь перший квартал цього року не навело даних про видобуток нафти. Водночас наводяться всі інші дані, які традиційно включаються до таких звітів, у тому числі статистика видобутку природного газу та виробництва моторного палива. РФ засекречує дані, це полегшує маніпуляції.