Чи хоче Тайвань воювати?

У ніч перед посадкою на літак додому, наприкінці подорожі через буквально увесь світ - з Вашингтона до Тайваню, Японії, Скоп'є, Стамбулу і назад - я натрапив на твіт, який лаконічно викристалізував багато швидкоплинних вражень, які переповнювали мене на тихоокеанському відрізку моєї подорожі. Його автор - Таннер Грір, блискучий і бунтівний китаєзнавець, який використав ймовірно апокрифічну цитату, яку приписують молодшому Курту Кемпбеллу, головному представнику президента Джо Байдена з питань Азії в Раді національної безпеки.

"Я думав, що знайду другий Ізраїль", - сказав Кемпбелл, вперше відвідавши Тайвань багато років тому. "Натомість я знайшов другу Коста-Ріку".

Почувши цитату з інших вуст, Грір не може ручатися за її правдивість. Але, за його словами, "не має значення, чи говорив Кемпбелл коли-небудь щось подібне. Важливо те, що відставний тайванський чиновник Нацбезпеки вважав, що він міг це сказати, і вважав такий опис точним".

Вся суть полягає в тому, що тайванці, схоже, просто не сприймають загрози своїй безпеці так серйозно, як це видається більшості у Вашингтоні. Звичайно, вони переймаються. Не можна не турбуватися, особливо після того, як Китай остаточно змінив статус-кво в Тайванській протоці після візиту спікерки Ненсі Пелосі на початку цього року, регулярно відправляючи свої винищувачі і фрегати в територіальні води Тайваню. І все ж настрій у них набагато спокійніший, ніж в Ізраїлі, країні, яка так само стикається з непримиренною ворожістю з боку своїх сусідів. Дійсно, більш виразним контраст бути не може.

Так що ж відбувається з Тайванем? Дводенна конференція з питань націоналізму, яку я відвідав в Університеті Сунь Ятсена в Гаосюні на півдні країни, дала деякі підказки. У дискусіях з тайванськими науковцями швидко стає очевидним, що тайванська ідентичність все ще перебуває в певному рухомому стані. Це не означає, що вона суттєво не відрізняється від китайської. Тайвань був китайським захолустям до того, як династія Цин вперше передала його Японії в 1895 році, з чітко вираженою прикордонною культурою. Півстоліття японського колоніалізму залишили свій слід, так само як і жорстока (і лише напівуспішна) політика ре-синіфікації Чан Кайші. Прихід і закріплення демократії на берегах Тайваню в 1996 році лише поглибив розбіжності з материком.

Але відмінності не такі вже й однозначні. Варто поспілкуватися з бізнес-лідерами і навіть деякими фахівцями з питань політики на більш процвітаючій півночі країни, і тайванська ідентичність набуває різних валентностей. Майже ніхто повністю не ідентифікує себе з материковим Китаєм, але є переконання, що вони його добре розуміють - у всякому разі, краще, ніж панікуючий Захід. Сі Цзіньпін нізащо не віддасть наказ на вторгнення, у цьому нас неодноразово запевняли. Таке братовбивче вторгнення було б і контрпродуктивним - як вбити курку, яка несе золоті яйця. Один експерт з питань оборони, навіть, з певним жалем висловив думку, що Тайвань є буферною державою, яка може бути трагічно втягнута в спіраль ескалації напруженості між Китаєм і Сполученими Штатами, оскільки вони змагаються за регіональну гегемонію. Він не зовсім звинувачував нас у війні, яку багато хто у Вашингтоні вважає неминучою - але тільки не зовсім.

Молодь також демонструє дедалі більш амбівалентне ставлення. Один із дослідників на конференції обговорив попередні дані опитування, які вказують на те, що покоління TikTok розвиває певну культурну спорідненість з Китаєм, особливо через відновлення прихильності до мандаринського діалекту китайської мови. Нам сказали, що Тайвань залишається чистим експортером поп-культури на материк, але такий вплив рідко буває вулицею з одностороннім рухом. Молоді люди просто не переймаються такими речами так само, як і покоління їхніх батьків. Нещодавна велика стаття Декстера Філкінса про Тайвань, опублікована в журналі "Нью-Йоркер", описує двох студентів тайванського університету, які започаткували популярне сатиричне шоу на YouTube, що висміює Китай. "Китайська Народна Республіка - трохи божевільний сусід, головна мета якого - давати поживу для жартів", - пише Філкінс. "Ми не відчуваємо зв'язку з Китаєм, але ми ніяк не можемо сказати, що ми з ним не пов'язані, тому що предки багатьох людей є іммігрантами звідти", - сказав Філкінсу один з коміків.

Мене, як того, хто тривалий час спостерігає за боротьбою між Росією та Україною вражають такі паралелі. Тайвань багато в чому схожий на Україну ще до вторгнення 2014 року, яка починала зміцнювати свою ідентичність виходячи далеко за межі того, що заповідала їй довга і складна історія. Як і Тайвань, Україна могла відрізнити себе від свого антагоніста, будучи демократією. І як і на Тайвані, "бізнес-інтереси" України - пострадянський олігархічний клас - були так само конфліктними щодо зв'язків з Росією. І справді, як і на Тайвані, багато українців, а також і сам президент Зеленський, до кінця не вірили та заперечували, поки не стало майже надто пізно; вони не могли змусити себе повірити в те, що російський президент Володимир Путін піде ва-банк, що він і зробив на початку цього року, незважаючи на всі докази, які вказували на протилежне.

Можливо, як і в Україні, тотальна війна змусить тайванців згуртуватися так, що сьогоднішній гість на острові здивується. Але проблема Тайваню в тому, що, на відміну від України, вони не мають можливості розмінювати простір на час, відступати на величезних територіях, вичікуючи, поки противник перенапружиться, щоб завдати смертельного контрудару. Я ще не бачив на власні очі більш густонаселеної країни, ніж Тайвань. Міста, які ви бачите на карті, більш-менш складають один взаємопов'язаний мегаполіс, який обіймає берегову лінію, звернену до Китаю. Одразу за містами височіють круті гори. Для Тайваню не існує еквіваленту Польщі - нікуди тікати біженцям і нізвідки постачати зброю.

Отже, ахіллесовою п'ятою плюралістичної демократії може виявитися її нездатність бачити те, що дивиться їй в обличчя, особливо коли воно занадто жахливе, щоб на нього дивитися. Багато українців (і кілька російських лібералів, яких я знаю) просто не могли повірити, що братовбивча війна, подібна до тієї, яку розв'язав Путін, є можливою. Або, можливо, справа в тому, що ліберальні демократії, які звільняють людей від кайданів для покращення насамперед власної долі, можуть просто не усвідомлювати роль, яку відіграють первісні, атавістичні імпульси в міжнародних відносинах.

У будь-якому випадку, це реальність, з якою США стикаються на Тайвані. Ми теж повинні дивитися цій реальності у вічі - не здригатися, не думати, що все не так, як є насправді. Але перш ніж ви скажете, що ми повинні "дозволити Китаю заволодіти Тайванем" або щось подібне, дозвольте мені спробувати зупинити вас, принаймні з сентиментальних міркувань. Незважаючи на те, що говорять багато дипломатів, політиків і експертів, ми не збираємося воювати за Тайвань, тому що це демократія. Те, що Тайвань видається невдячним за нашу щедрість або навіть підозрює нас у тому, що ми втягуємо його в конфлікт, якого він, за його словами, не хоче, не має жодного значення. Тайвань, напевно, варто було б захищати, якби Чан Кайші і сьогодні правив ним своїм закривавленим кулаком.

Продовжуючи про паралелі - ми допомагаємо Україні не тому, що вона є демократією, а скоріше тому, що для нас це має великий сенс. Україна успішно послаблює одну з головних ревізіоністських потуг в Європі за порівняно дуже низьку для нас ціну, і тим самим вона допомагає закласти основу для тривалого порядку безпеки в Європі. Тайвань набагато більш екзистенційно важливий для Сполучених Штатів, ніж Україна. Україна може тільки мріяти, щоб бути такою. Все ж, на відміну від України, його захист буде набагато дорожчим і болючішим.

Який у нас розрахунок витрат і вигод? З нетерпінням очікуватиму на ці дебати, тільки позбавте мене демократичного сентименталізму.

Автор ДАМІР МАРУШИЧ, перекладено із Wisdom of Crowds.