"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчіс, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
За три тижні до своєї смерті український боксер Володимир Вірчіс опублікував у соцмережі пост, де зізнався, що переживає важкі часи та намагається розпочати життя з нуля
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Володимир Вірчіс у своєму дописі натякнув, що його довірою скористались близькі друзі.
"Привіт друзі. А напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю після того, як близькі друзі підставили їх на довірі? Чи можна стартанути з 0? Руки є, ноги є, мізків трохи не вистачає. Поділіться гірким досвідом, я думаю, багатьом цікаво буде, просто соромляться. Алкоголь та наркотики не пропонувати. Може, разом щось придумаємо? Якщо що, пишіть у приват. Трохи дивно виглядає, коли боксери по допомогу звертаються", – писав 5 січня Вірчіс.
У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці перехожий виявив повішене тіло. Дружина Володимира Вірчіса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому. Після цього вияснилось, що мертвим знайшли саме колишнього боксера.
Володимиру Вірчісу було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.
- 28 січня українського боксера Володимира Вірчіса знайшли повішеним у Києві.
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