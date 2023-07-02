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Чи можна вилікувати безпліддя?

2 липня, 2023 неділя
18:43
Здоров'я Чи можна вилікувати безпліддя

За статистикою, кожна п'ята сімейна пара в Україні зазнає труднощів із зачаттям. І це дуже високий показник

Які є варіанти розв’язання проблеми, розповідають фахівці найбільшої української мережі центрів репродуктивного здоров'я "Мати та дитина".

Чи є безплідність виліковною?

Є три чинники, які визначають шанси на успіх:

Тип безпліддя

Безпліддя буває різним: чоловічим та жіночим, поєднаним та комбінованим. Воно може бути абсолютним, коли стан репродуктивної системи повністю виключає можливість настання вагітності, та відносним, коли стан репродуктивної системи можна покращити. Безпліддя також відрізняється за походженням. Деякі причини можна усунути, інші — ні. Визначити тип безпліддя у парі можна лише після обстеження обох партнерів.

Вік

Природним піком фертильності жінки є вік від 18 до 35 років. Після процес повільно згасає. Тому, що раніше розпочато лікування безпліддя, то більше шансів на успіх. У жінок до 40 років більше шансів завагітніти за допомогою ДРТ та виносити вагітність.

У чоловіків згасання починається після 40 років, а вираженої форми набуває після 50. Деякі зберігають фертильність і в пізньому віці, проте ризики для майбутніх нащадків зростають.

Супутні захворювання

Вагітність є серйозним навантаженням на організм жінки, подвійне навантаження — вагітність та захворювання — він може не винести. До таких хвороб належать, наприклад, вади серця, генетичні патології або їх носійство.

Чи можна вилікувати безпліддя

Обстеження

Перед лікуванням безпліддя призначаються:

● клінічні аналізи крові та сечі;
● дослідження крові на гормони;
● дослідження на інфекції;
● мазок із статевих шляхів.

Для жінок:

● ПАП-тест (мазок на цитологію);
● УЗД малого таза.
Для чоловіків:
● спермограма;

● MAR-тест (тест на антиспермальні антитіла).

За результатами цих досліджень можуть призначатися додаткові аналізи.

Генетична діагностика

Причини проблем із фертильністю часто генетичні, вони ж можуть бути основою звичного невиношування вагітності. Тож генетична діагностика дає можливість носіям деяких спадкових захворювань народити здорову дитину.

Наприклад, лабораторія медичного центру "Мати та дитя" виконує такі види аналізів:

● каріотипування (каріотип периферичної крові);
● передімплантаційне генетичне тестування ембріональних тканин на п’ять хромосом (Х,
У, 13, 18, 21), відповідальних за найчастіші генетичні патології;
● FISH-аналіз сперми (технологія FISH/TUNEL) — визначення кількості сперматозоїдів із хромосомними аномаліями за допомогою флуоресцентних зондів;
● передімплатаційний генетичний скринінг на 24 хромосоми методом NGS;
● діагностика мутації у батьків за низкою спадкової патології (м’язова дистрофія,
гемофілія, хондродисплазія тощо) та NGS-аналіз ембріонів на їх наявність;
● генетичний паспорт — виявлення генетичної патології, яка здатна спричинити спадкову хворобу дитини.

Чи можна вилікувати безпліддя

Варіанти лікування безпліддя

Є кілька варіантів лікування безплідності:
● медикаментозний;
● хірургічний;
● ДРТ.

Якщо перші два не допомагають, то за наявності показань використовують ДРТ. До них
належать:

● внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ);
● екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ);
● інтраплазматична ін'єкція сперматозоїда (ІКСІ);
● використання донорського матеріалу;
● сурогатне материнство тощо.

Коли безпліддя невиліковне

Якщо, попри вживане лікування, один з партнерів все ж таки не може мати дітей, для такої пари все ще зберігається можливість батьківства: використання донорського матеріалу та сурогатне материнство.

Автор: Микитюк Олександр Володимирович — акушер-гінеколог, репродуктолог.

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