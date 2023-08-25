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OPINION

Чи справді Пригожин мертвий і навіщо це Путіну?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
25 серпня, 2023 п'ятниця
20:01
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Десятирічна ера зірки ПВК "Вагнер" згасла і закотилася за обрій. Історія найманців, які захоплювали родовища золота в Африці, бились в Сирії й цілу зиму влаштовували новітній Верден під нашим Бахмутом — завершилась цілком передбачувано

Путін не зміг терпіти появу харизматичного та ефективного конкурента за реальну владу в Росії — Євгена Пригожина, і ймовірно, прибрав його. Чому ймовірно — Пригожин давній знайомий Путіна ще з часів молодості у Санкт-Петербурзі. Він же —  його гаманець нетрудових доходів у країнах Африки. А ще особа, яка, з військової точки зору, побудувала з нуля під час бойових дій цілий армійський корпус, який мав більшу боєздатність, ніж будь-який корпус професійної російської армії.

Саме осінні вербування зеків на фронт особисто Пригожиним восени минулого року — дозволили дещо притлумити розгромний ефект спочатку від блискучої "Харківської операції", а далі — й від звільнення Херсона. Це підняло на нову хвилю бойовий дух росіян, це навіювало страх на українців. Тому ставка була досить грамотна. Уже мовчу, що головорізи Пригожина, попри мемасики в інтернеті, виявились досить зграбними й на полі бою — і вбили чимало цвіту нашої армії. 

Однак особиста популярність Пригожина росла. Його емоційні відео про "Герасимов, Шойгу, где снаряды" — почали масово дивитись українці. І Кремль досить швидко відчув, що Пригожин з ореолом нетипового полководця, менеджера та чоловіка з непростим минулим, який досяг успіху, — дуже добре вписується в глибинні бажання росіян. Так можна догратися до того, що саме Пригожин, а не штучно вирощені Навальний та Ходорковський будуть реальною опозицією до Путіна. 

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Чому правильно говорити, що Пригожин загинув ймовірно? Нам навряд чи покажуть медичні карти трупів з того самого літака. Терміном "ймовірно знищений" — оперують західні розвідки. Врешті, нема гарантій, що Пригожин вмер за домовленістю чисто соціально, а фізично трошки покращить свою зовнішність і осяде в ЦАР, як і планувалось раніше. 

Соціальна смерть давнього партнера у масштабних убивствах, чорній касі та воєнних злочинах в Україні — могла стати платою за тривалу лояльність і за золото Африки. 

До речі, про золото... Якщо почитати російські джерела, то самі росіяни пишуть, що кілька тижнів поспіль вантажний літак міністерства надзвичайних ситуацій російської федерації Іл-76 з бортовим номером RA-76845 здійснював регулярні рейси до Малі. Літали туди спецрейсами аж 10 разів. Питання, скільки золота і діамантів, які охороняла ПВК "Вагнера", перевезли до резиденції Путіна?

Дуже скоро ми побачимо ошатні похорони трун, про які скажуть, що там лежать Пригожин та його близький соратник Уткін. Неважливо, хто саме там лежить — політично один ворог України знищений. І усунений від процесів війни в Україні. 

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Чи корисно це нам? Безумовно, що так. У питаннях війни має бути здорова легка конкуренція між генералами та менеджерами. Пригожин своєю появою на арені минулого року підсвітив тріщини в системі російської армії. Він показав тим, хто хоче влади та грошей в самій Росії, де слабкі точки російського концтабору. 

А яскравий літній путч довів багатьом, що не завжди той, хто в бункері, має всю владу, — просто піди й візьми її. Хоч Ростов за три дні, хоч Москву. 

Який зиск із цієї історії для нас? Смерть — ймовірна чи реальна Пригожина підняла українцям настрій у День незалежності. Певно, багато хто отримав моральну сатисфакцію від того, що одна потвора поповнила ряди глядачів концерту Кобзона. 

Однак лінії фронту на нашу користь це не змінить. Це не воскресить тих, кого вбили "вагнера" на полі бою чи у власному домі в окупації. Це також не поверне нам тисячі українських дітей, з яких уже прямо зараз "Юнармія" вирощує нові машини для майбутніх воєн з Україною. 

Однак Путін вирішив замкнути армію на Шойгу. І віддав перевагу малоамбітному партнеру у прогулянках в тайзі. Це аж ніяк не розвал армії Росії, але ознака глибокого загнивання. А в перспективі — це грає нам на руку.

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Що стосується ПВК "Вагнер" — цю достатньо авантюрну історію можна вважати закритою. Частина "вагнерівців" увіллється в армію РФ на загальних засадах, для тих, хто буде незгодним, приготована смерть, забуття та утрамбовані могили. 

Усім іншим "посіпакам" Пригожина буде важко знайти собі якісного менеджера та господаря. Бо весь успіх 10 років "вагнерят" тримався якраз на постаті Пригожина — активного, зухвалого та надзвичайно жорстокого.

Між доволі якісним менеджментом машини для вбивства та особистим збагаченням Путін вибрав золото та діаманти. Тяжко сказати, як вони допоможуть йому утримати владу в умовах облоги західних санкцій. Однак Путін поставив ціллю зберегти одноосібну владу ще на 5 років — і повторює в деталях шлях свого кумира Сталіна. 

Та одного березневого ранку оригінального Сталіна це не врятувало, і його труп знайшли у калюжі сечі.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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