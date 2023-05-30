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OPINION

Чи стане відмова від наукового ступеня голови МОН сигналом до зміни правил гри

Микола Скиба
30 травня, 2023 вiвторок
21:43
Погляд Микола Скиба

Оксен Лісовий, міністр освіти, та Сергій Бабак, народний депутат голова профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ, демонстративно відмовилися від наукових ступенів

Отже, міністр освіти й науки Оксен Лісовий синхронно із главою профільного комітету ВРУ вийшли із заявами про відмови від наукових ступенів. Про що це і які наслідки від таких кроків? Чи є це спробою підчистити репутацію? Почасти так. 

Це є виразний жест, що покликаний просигналізувати про дистанціювання від часу і середовища, де науковий ступінь і наука є по суті ознакою статусу. Такою собі бляшаною медалькою "під золото". Прагматичним наслідком може стати нівелювання моди політиків звання як ознаку солідності. А значить, зменшення кількості тих, хто “захищається” лише для позірного статусу. А отже зменшення витрат з бюджету на доплати за наукові звання.

Комунікаційним наслідком — наука і все, що стосується підтвердження звань і статусів, має перейти науковій спільноті. А отже наукові та адміністративні ієрархії мають бути розділені. Наприклад, в університеті це може призвести до розділення сфер повноважень і влади між ректором, як адміністратором і очільником вченої ради, як координатора дослідницької складової. Сумою і першого, і другого може стати те, навколо чого ламається так багато списів, — поворот від замовних дисертацій до академічної доброчесності.  

Втім, для цього окрім публічних жестів необхідні зміни до законодавства, розробка і запуск нових політик у сфері вищої освіти та науки. Тоді для багатьох ректорів вчинок міністра може бути сигналом на кшталт “першому гравцю приготуватися”. Приготуватися до зміни правил гри в управлінні університетами. Тоді зміни будуть системними.

Якщо ж дивитися на перспективу, то законодавчі зміни мають привести до скасування доплати за статуси та знімають вимогу щодо наявності наукового ступеня при призначенні на посаду. Далі постане питання, а хто ж має відповідати за визнання звань і ступенів. Логічно, щоби у підсумку це були університети й наукові інститути. Для цього необхідно попрацювати над тим, щоби ці структури стали спроможними. А також виробити механізм управління репутацією.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Микола Скиба, експерт напрямку "Освіта" Українського інституту майбутнього.

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