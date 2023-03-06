Про це і не тільки світові ЗМІ писали 6 березня:

The New York Times:

В американському виданні The New York Times акцентували на заяві про те, що український генералітет хоче продовжити оборону Бахмута. Вищі генерали України хочуть зміцнити свої сили, які тримаються в Бахмуті, Київ продовжуватиме захищати постраждале східне місто, незважаючи на його майже оточення російськими військами та зростання припущень щодо можливого відступу України.

Провівши заплановану нараду з генеральним складом Збройних сил, президент Володимир Зеленський сказав, що ситуація в Бахмуті є під особливою увагою, при цьому найвищий військовий командувач України генерал Валерій Залужний та інший високопоставлений командир сигналізують, що українська оборона там має продовжуватися.

"Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше зміцнення наших позицій у Бахмуті", – йдеться у повідомленні офісу пана Зеленського щодо зустрічі.

Також у The New York Times написали окрему статтю-репортаж про те, як українські солдати, будучи майже в оточені, відтісняють росіян. Битва за Бахмут не закінчилася — принаймні ще. Українські десантно-штурмові бригади на вихідних криваво нагадали про це Москві.

Після місяців епічної боротьби останніми днями здавалося, що бій за українське місто Бахмут досягає кульмінації, коли російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Потім, рано в суботу, українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку. У вихідні дні сотні військових приєдналися до контрнаступу, атакуючи з землі та обстрілюючи позиції росіян артилерією з навколишніх пагорбів.

Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті все ще стикаються з ризиком оточення, але бої минулих вихідних показали, що військові, які здивували світ своєю наполегливістю, ще не готові здавати Бахмут.

The Washington Post:

У The Washington Post також присвятили статтю обороні Бахмуту. Написавши про те, що перемога Росії в Бахмуті не змінить хід війни. Поки триває багатомісячна битва за Бахмут, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перемога Росії там забезпечить Кремлю символічну перемогу, але не переломить хід ширшої війни. Українські чиновники кажуть, що російські війська не захопили повний контроль над східноукраїнським містом.

The Guardian:

Британське видання The Guardian написало статтю про прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, яка почала зважувати варіанти нової правлячої коаліції після різкої перемоги на виборах, на якій вона здобула більше особистих голосів, ніж будь-який політик в історії країни. Вона одна з найсильніших прокиївських голосів у Європі, і заявила в понеділок, що відчуває "скромність і вдячність" за результат, який показав, що естонці "надзвичайно цінують ліберальні цінності, безпеку, засновану на ЄС і НАТО, і тверду підтримку України".

Також у The Guardian написали про українську тенісистку Марту Костюк, яка присвятила свій перший титул WTA Tour "усім людям в Україні, які борються і вмирають" після перемоги над росіянкою Варварою Грачовою на ATX Open. 20-річна дівчина, яка займає 40 місце в рейтингу, здобула перемогу над 66-ою ракеткою світу з рахунком 6-3, 7-5 за годину 32 хвилини, а потім відмовилася потиснути руку суперниці біля сітки.

Крім цього журналісти написали про очолюваний Великобританією фонд, який постачатиме зброю Україні із затримками. Адже виділено лише 200 мільйонів фунтів стерлінгів із 520 мільйонів фунтів стерлінгів, і учасники тендеру скаржаться на сам тендер. Лише 200 мільйонів фунтів стерлінгів виділено на тлі попереджень, що решта фінансування не забезпечуватиме зброї на "фронті, доки літо". Учасники тендеру скаржаться, що процес, яким керує Міністерство оборони Великої Британії, яке співпрацює з шістьма іншими європейськими країнами, викликав розчарування через порушення термінів, а Міністерство оборони визнало, що укладання контрактів "неминуче потребувало часу".

Politico:

Аналітичне видання Politico написало статтю про те, щоб покарати Путіна, Захід повинен говорити з Глобальним Півднем як з партнерами. Поки Асамблея Організації Об’єднаних Націй готується до голосування щодо створення спеціального трибуналу для розгляду звинувачень проти Росії у злочині агресії, одне стає все більш очевидним: для того, щоб президент Росії Володимир Путін був покараний за своє рішення розпочати неспровоковану війну проти України, Захід потребує підтримки інших. Або, як сказав міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар минулого року, Європі потрібно вийти з уявлення про те, що її проблеми є проблемами світу, але проблеми світу не є проблемами Європи.

Поки що, на жаль, мало що свідчить про те, що Європі, Сполученим Штатам чи Україні вдалося цього досягти — що також пояснює, чому Росія має обмежений, але відчутний успіх у незахідному світі, включно з Індією.

Також у Politico присвятили статтю темі оборони Бахмуту. Інститут вивчення війни, американський аналітичний центр, повідомив, що українські війська, можливо, проводять обмежений відхід у східному Бахмуті, продовжуючи бої проти наступаючих російських сил.

"Російські військові блогери також знизили свої очікування щодо здатності російських військ розпочати додаткові наступальні дії, які, ймовірно, завершаться незалежно від того, чи справді російські війська захоплять Бахмут", — йдеться в заяві аналітичного центру. "Якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з обмеженнями персоналу та обладнання".

Британське міністерство оборони заявило, що Бахмут перебуває під "дедалі сильнішим тиском".

"Регулярна російська армія та сили Групи Вагнера здійснили подальше просування до північних околиць міста, який утримується Україною, та є вразливим для атак Росії з трьох сторін", – повідомили в уряді.

CNN:

У CNN висловили свої припущення, що вперше за вісім місяців, Росія може бути близькою до захоплення Бахмута, але їй це дуже дорого коштуватиме. У матеріалі сказано, що українська оборона у місті та навколо нього "стискається" через поєднання інтенсивного артилерійського, мінометного вогню та авіаударів, а також значних зусиль сухопутних військ РФ. Колишній австралійський генерал Мік Райан заявив, що ЗСУ можуть вирішити, що вони досягли всього, що могли, залишаючись на своїх оборонних позиціях навколо Бахмута, і що збереження сил для подальших боїв важливіше. "Але виведення українських військ не рівнозначне катастрофі, якщо воно здійснюється впорядковано. До цього слід ставитися як до звичайної тактики, а не як до провісника катастрофи", — сказав Райан.

Журналісти заявили, що "настає момент, коли розумніше відступити, ніж нести зростаючі втрати і нищівний моральний удар".

Також у CNN написали про те, що Китай стає все більш ізольованим, оскільки відмовляється засудити вторгнення свого партнера Росії в Україну, зберігаючи при цьому військовий тиск на Тайвань. Таким чином країна втрачає свої лідерські позиції в Тихоокеанському регіоні. Лише за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці необхідна для її безпеки; Філіппіни оголосили про нові права доступу США до військових баз і говорять про спільне патрулювання Південно-Китайського моря з Австралією, Японією та США. Про це пише CNN.

Це можуть бути найбільші ініціативи, але вони далеко не єдині, через які Китай стає все більш ізольованим на власному "задньому подвір'ї".

BBC:

У BBC написали про те, що за даними Міноборони Великобританії, російські резервісти воюють в Україні лопатами. Російські резервісти могли використовувати "лопати" для "рукопашного" бою в Україні через брак боєприпасів. Наприкінці лютого резервісти розповіли, що отримали наказ штурмувати українську позицію, "озброєні лише «вогнепальною зброєю та лопатами", як повідомляє міністерство останні оновленні розвіддані. Згадується лопата під назвою МПЛ-50.

За словами міністерства, інструмент був розроблений у 1869 році та мало змінений. Десятиліттями вона була частиною спорядження російської армії резервістів.

Постійне використання лопати "як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", йдеться в повідомленні.

Також у BBC написали про те, що російський бос ПВК "Вагнер" припускає "зраду" в битві за Бахмут. Голова російської приватної армії Вагнера каже, що вона не отримує необхідних боєприпасів з Москви, оскільки прагне встановити контроль над Бахмутом. Східне місто пережило місяці інтенсивних боїв, коли ПВК Вагнера та регулярні російські війська намагалися захопити його. Але бос Вагнера Євген Пригожин каже, що брак боєприпасів у його армії може бути "звичайною бюрократією чи зрадою".

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали статтю про те, що українці та поляки вже рік під одним дахом – "це нелегко, але добре", кажуть вони. Журналісти розповіли декілька історії вимушених переселенців, які живуть у Польщі, працюють там та здобувають освіту.

Крім цього, у Gazeta Wyborcza взяли інтерв’ю в очільника Укрзалізниці і написали статтю, як працює Українська залізниця та відбувається її оновлення. Чиновник акцентував, що в Україні не скасували жодного пасажирського поїзда за час війни.

Крім цього поляки присвятили статтю тому, як довго Австрія "хизуватиметься" нейтралітетом. Незалежні експерти закликають до відкритої дискусії.