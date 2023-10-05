Чим не можна жертвувати навіть заради коханої людини

Успішні стосунки базуються на взаємному розумінні та глибокій емоційній прив'язаності, яка дозволяє побудувати міцний фундамент для спільного життя. Основою здорових відносин можуть бути різноманітні фактори, що визначаюся індивідуально, але головними є: взаємна повага, відкритість у спілкуванні, уважне ставлення до потреб та бажань партнера, а також здатність до спільного розвитку і розв'язання конфліктів.

Протягом спільного життя трапляються різні ситуації, деколи можна і навіть потрібно іди на компроміси або поступки. Наприклад те, що стосується вирішення побутових дрібниць, коли ваш партер складає речі таким чином, як вам не подобається. Або коли друга половинка купує не ті продукти, які ви прописали в списку. Однак, якщо справа стосується обмеження дій, або відмову від дорогих для вас людей, тоді варто задуматися над тим, чи портібні вам такі відносини. Всі люди різні, але є речі, жертвуючи якими, ви втрачаєте самих себе.

Жертовність у відносинах: як вона проявляється і наскільки це правильно

Насамперед, необхідно розділити поняття "синдром жертви" та "жертовна людина у стосунках".

Перший випадок про психолочний стан, коли людина постійно використовує роль потерпілої або страждаючої в стосунках. Це може бути пов'язано з рядом психологічних аспектів, які варто пропрацьовувати зі спеціалістом.

А друге поняття, це виявлення жертовності у відносинах з іншою людиною. В даному випадку транслюється думка про те, що у відносинах жертвувати означає робити вибір на користь того, що для вас дійсно важливо, а не те, від чого вам доведеться відмовитися.

Не беріть до уваги стереотип про те, що жертвувати в стосунках означає практично віддати своє життя іншій людині. На практиці ми можемо розвиватися та навчатися, ставлячи потреби партнера та потреби самих стосунків на один щабель з нашими особистими. Тобто, свідомий вибір пріоритетів та готовність тимчасово відкласти свої бажання.

Такого роду жертовність може виражатися у можливості діяти більш гнучко по відношенню до свого партнера, показувати турботу та важливість даної людини у вашому житті. Наприклад, якщо ви педант та завжди прагнете до досконалості, а ваша друга половинка допускається помилок, тоді вам варто навчитися керувати своїми негативними настроями та допомагати коханій людині стати кращим, не проявляти надмірної критичності.

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Від чого не варто відмовлятись навіть заради кохання

Фахівці порталу StyleCaster визначили основні речі, якими не варто жертвувати навіть заради відносин з коханою людиною. Хоча не існує єдиної правильної та універсальної стратегії побудови стосунків, однак завжди треба виставляти пріоритети. Так, у матеріалі BBC Україна психолог Олена Савинова висловила думку про те, що в першу чергу необхідно орієнтуватися на власні відчуття "Керуйтеся власними бажаннями, ухвалюючи будь-яке рішення".

1. Не відмовляйтеся від власних мрій та цілей

Коли ви молоді, це саме час для того, щоб визначати свої цілі та впевнено до них прямувати. Наші мрії та бажання є двигунами нашого життя, що надають нам енергії та сил. Якщо ж ви відмовитесь від своїх мрій заради іншої людини, в майбутньому ви можете пошкодувати про своє рішення та образитися на партнера, - зазначає Аллі Оуен, лайф-коуч з відносин. До того ж, якщо це справжнє кохання, ваша половинка ніколи не буде перешкоджати здійсненню заповітних бажань.

2. Головні цінності, принципи та стиль життя

Кохана людина повинна визнавати ваші основні життєві цінності, такі як: здоров'я, родина, кар'єра тощо. Важливо, що в стосунках люди мають розділяти погляди і прагнути покращити себе, спільно розвиватися разом з вами. Наприклад, якщо ви притримуєтесь здорового харчування, то ваша половинка має розділяти це прагнення та підтримувати вас в цьому. Аллі Оуен радить не поспішати і знайти саме "вашу" людину.

Виражайте принциповість щодо флірту з іншими людьми. Флірт може свідчити про те, що партнер відчуває потребу у взаємодії з іншими людьми для задоволення окремих потреб, які він закриває з вами. Якщо така поведінка для вас неприйнятна, не приховуйте своє невдоволення, а відкрито обговоріть з партнером.

Спільне бачення майбутнього теж дуже важливе. Ви маєте серйозно обговорити ці речі з вашим партнером і бажано на початку стосунків. Адже, якщо ви мрієте про велику сім’ю та заміський будок, а ваш партнер не хоче мати дітей та бажає проживати в самому центрі міста, тоді хтось з вас буде почуватися нещасним в таких стосунках і розтавання неминуче.

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3. Друзі та сім’я

Родина та друзі зазвичай складають ваше найближче оточення і цілком нормально, коли ви проводите з ними менше часу після того, як почались ваші любовні стосунки. Однак, якщо ваш партнер свідомо перешкоджає зустрічам з дорогими для вас людьми, це тривожний дзвіночок.

До того ж, є наукове підтвердження тому, що спілкування з друзями має позитивний вплив на ваші взаємини з коханою людиною і сприяють поліпшенню здоров'я. Тож, друзі - це не перешкода, для гармонійних відносин.

4. Самооцінка, або власне "я"

Гідність та самоповага формує основу об’єктивно відношення до самого себе. Тому, ми очікуємо, що важливі люди в нашому житті будуть ставитися до нас з любов'ю та повагою, підтримувати у складні часи та в радісні моменти.

Коли партнер ставить вас у ситуацію, в якій ви відчуваєте себе нікчемними чи дурними, це одразу негативно впливає на вашу самооцінку. Якщо ж все серйозніше і ви відчуваєте аб’юз та моральний тиск – це точно нездорові стосунки, які варто одразу припинити.

5. Спілкування та взаєморозуміння

Регулярне спілкування з коханою людиною є важливим елементом збереження та покращення стосунків. Взаємне спілкування дозволяє розуміти одне одного, висловлювати почуття та думки, вирішувати конфлікти, спільно розвиватися та відчувати підтримку. Якщо ваш партнер часом ігнорує вас, або відповідає короткими повідомленнями, а вам це дуже не подобається, тоді краще не вигадувати причини та виправдання про надмірну зайнятість, а відкрито при можливості це обговорити. Кохана людина завжди відповість взаємністю і ви зможете знайти компромісне рішення, адже спілкування та розуміння один одного важливо для обох партнерів.

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6. Фінансові питання

Кожен має робити свій внесок у відносини. Це стосується не лише почуттів, а також грошей. Якщо ви відчуваєте, що вкладаєте багато сил на фінансів, а ваш партнер цим відверто користується, без будь-якого намагання покращити ваше спільне становище, тоді перестаньте з цими миритись. Зробіть так, щоб ваші бюджети були окремі та візьміть повністю під контроль всі особисті рахунки, доки не побачите позитивних змін зі сторони партнера.

7. Сексуальні потреби

Всі розуміють, що в стосунках важливо підтримувати фізичну та емоційну близькість. Якщо потреби партнерів не задовольняються в спальні, то з часом ці непорозуміння можуть перейти на новий рівень і ускладнитись ще більше. Таким чином, проблеми в сексуальній сфері можуть призводити до конфліктів і, в остаточному підсумку, призвести до розриву відносин між партнерами.