Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Чим не можна жертвувати навіть заради коханої людини

Чим не можна жертвувати навіть заради коханої людини

5 жовтня, 2023 четвер
12:41
Суспільство Відносини

Кохання може зачаровувати, тому часом здається, що ти готовий на все заради своєї другої половинки, але є речі якими ніколи не можна жертвувати заради відносин

Успішні стосунки базуються на взаємному розумінні та глибокій емоційній прив'язаності, яка дозволяє побудувати міцний фундамент для спільного життя. Основою здорових відносин можуть бути різноманітні фактори, що визначаюся індивідуально, але головними є: взаємна повага, відкритість у спілкуванні, уважне ставлення до потреб та бажань партнера, а також здатність до спільного розвитку і розв'язання конфліктів.

Протягом спільного життя трапляються різні ситуації, деколи можна і навіть потрібно іди на компроміси або поступки. Наприклад те, що стосується вирішення побутових дрібниць, коли ваш партер складає речі таким чином, як вам не подобається. Або коли друга половинка купує не ті продукти, які ви прописали в списку. Однак, якщо справа стосується обмеження дій, або відмову від дорогих для вас людей, тоді варто задуматися над тим, чи портібні вам такі відносини. Всі люди різні, але є речі, жертвуючи якими, ви втрачаєте самих себе.

Жертовність у відносинах: як вона проявляється і наскільки це правильно 

Насамперед, необхідно розділити поняття "синдром жертви" та "жертовна людина у стосунках".

Перший випадок про психолочний стан, коли людина постійно використовує роль потерпілої або страждаючої в стосунках. Це може бути пов'язано з рядом психологічних аспектів, які варто пропрацьовувати зі спеціалістом.

А друге поняття, це виявлення жертовності у відносинах з іншою людиною. В даному випадку транслюється думка про те, що у відносинах жертвувати означає робити вибір на користь того, що для вас дійсно важливо, а не те, від чого вам доведеться відмовитися.

Не беріть до уваги стереотип про те, що жертвувати в стосунках означає практично віддати своє життя іншій людині. На практиці ми можемо розвиватися та навчатися, ставлячи потреби партнера та потреби самих стосунків на один щабель з нашими особистими. Тобто, свідомий вибір пріоритетів та готовність тимчасово відкласти свої бажання.

Такого роду жертовність може виражатися у можливості діяти більш гнучко по відношенню до свого партнера, показувати турботу та важливість даної людини у вашому житті. Наприклад, якщо ви педант та завжди прагнете до досконалості, а ваша друга половинка допускається помилок, тоді вам варто навчитися керувати своїми негативними настроями та допомагати коханій людині стати кращим, не проявляти надмірної критичності.

Фото: Freepik

Від чого не варто відмовлятись навіть заради кохання

Фахівці порталу StyleCaster визначили основні речі, якими не варто жертвувати навіть заради відносин з коханою людиною. Хоча не існує єдиної правильної та універсальної стратегії побудови стосунків, однак завжди треба виставляти пріоритети. Так, у матеріалі BBC Україна психолог Олена Савинова висловила думку про те, що в першу чергу необхідно орієнтуватися на власні відчуття "Керуйтеся власними бажаннями, ухвалюючи будь-яке рішення".

1. Не відмовляйтеся від власних мрій та цілей

Коли ви молоді, це саме час для того, щоб визначати свої цілі та впевнено до них прямувати. Наші мрії та бажання є двигунами нашого життя, що надають нам енергії та сил. Якщо ж ви відмовитесь від своїх мрій заради іншої людини, в майбутньому ви можете пошкодувати про своє рішення та образитися на партнера, - зазначає Аллі Оуен, лайф-коуч з відносин. До того ж, якщо це справжнє кохання, ваша половинка ніколи не буде перешкоджати здійсненню заповітних бажань.

2. Головні цінності, принципи та стиль життя

Кохана людина повинна визнавати ваші основні життєві цінності, такі як: здоров'я, родина, кар'єра тощо. Важливо, що в стосунках люди мають розділяти погляди і прагнути покращити себе, спільно розвиватися разом з вами. Наприклад, якщо ви притримуєтесь здорового харчування, то ваша половинка має розділяти це прагнення та підтримувати вас в цьому. Аллі Оуен радить не поспішати і знайти саме "вашу" людину.

Виражайте принциповість щодо флірту з іншими людьми. Флірт може свідчити про те, що партнер відчуває потребу у взаємодії з іншими людьми для задоволення окремих потреб, які він закриває з вами. Якщо така поведінка для вас неприйнятна, не приховуйте своє невдоволення, а відкрито обговоріть з партнером.

Спільне бачення майбутнього теж дуже важливе. Ви маєте серйозно обговорити ці речі з вашим партнером і бажано на початку стосунків. Адже, якщо ви мрієте про велику сім’ю та заміський будок, а ваш партнер не хоче мати дітей та бажає проживати в самому центрі міста, тоді хтось з вас буде почуватися нещасним в таких стосунках і розтавання неминуче.

сім'я, діти

Фото: ЛМР

3. Друзі та сім’я

Родина та друзі зазвичай складають ваше найближче оточення і цілком нормально, коли ви проводите з ними менше часу після того, як почались ваші любовні стосунки. Однак, якщо ваш партнер свідомо перешкоджає зустрічам з дорогими для вас людьми, це тривожний дзвіночок.

До того ж, є наукове підтвердження тому, що спілкування з друзями має позитивний вплив на ваші взаємини з коханою людиною і сприяють поліпшенню здоров'я. Тож, друзі - це не перешкода, для гармонійних відносин.

4. Самооцінка, або власне "я"

Гідність та самоповага формує основу об’єктивно відношення до самого себе. Тому, ми очікуємо, що важливі люди в нашому житті будуть ставитися до нас з любов'ю та повагою, підтримувати у складні часи та в радісні моменти.

Коли партнер ставить вас у ситуацію, в якій ви відчуваєте себе нікчемними чи дурними, це одразу негативно впливає на вашу самооцінку. Якщо ж все серйозніше і ви відчуваєте аб’юз та моральний тиск – це точно нездорові стосунки, які варто одразу припинити.

5. Спілкування та взаєморозуміння

Регулярне спілкування з коханою людиною є важливим елементом збереження та покращення стосунків. Взаємне спілкування дозволяє розуміти одне одного, висловлювати почуття та думки, вирішувати конфлікти, спільно розвиватися та відчувати підтримку. Якщо ваш партнер часом ігнорує вас, або відповідає короткими повідомленнями, а вам це дуже не подобається, тоді краще не вигадувати причини та виправдання про надмірну зайнятість, а відкрито при можливості це обговорити. Кохана людина завжди відповість взаємністю і ви зможете знайти компромісне рішення, адже спілкування та розуміння один одного важливо для обох партнерів.

Фото: Freepik

6. Фінансові питання

Кожен має робити свій внесок у відносини. Це стосується не лише почуттів, а також грошей. Якщо ви відчуваєте, що вкладаєте багато сил на фінансів, а ваш партнер цим відверто користується, без будь-якого намагання покращити ваше спільне становище, тоді перестаньте з цими миритись. Зробіть так, щоб ваші бюджети були окремі та візьміть повністю під контроль всі особисті рахунки, доки не побачите позитивних змін зі сторони партнера.

7. Сексуальні потреби

Всі розуміють, що в стосунках важливо підтримувати фізичну та емоційну близькість. Якщо потреби партнерів не задовольняються в спальні, то з часом ці непорозуміння можуть перейти на новий рівень і ускладнитись ще більше. Таким чином, проблеми в сексуальній сфері можуть призводити до конфліктів і, в остаточному підсумку, призвести до розриву відносин між партнерами.

Новини
Здоров'я
Читайте також:
4 жовтня, 2023 середа
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
На фото: ГУР
4 жовтня, 2023 середа
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
4 жовтня, 2023 середа
Показово ліквідують: командир ЗСУ розповів, як росіяни стримують своїх військових на Бахмутському напрямку
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
14:04
ФІФА
"Допуск РФ на змагання обмежує права дітей з України": Мінспорту про дозвіл ФІФА збірним Росії U-17
14:02
Інфографіка
Оборонні лінії росіян на півдні України у вересні 2023
Як виглядає російська оборона на півдні. Інфографіка Texty
13:53
Прапор США
У Нью-Йорку вимагають додати історичне пояснення до всіх пам'ятників, які присвячені рабовласникам
13:52
Чернігів
У Чернігові тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів для УПЦ МП
13:41
Берислав. Херсонщина
Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі На Херсонщині: 2 поранених медпрацівників
13:38
книжки
Франкфуртський книжковий ярмарок: Україна представить національний стенд з понад 500 книгами від 43 видавництв
13:23
Ексклюзив
Олексій Арестович
Політична кар'єра Арестовича має потужне прикриття, - нардепка Совсун
13:09
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув на саміт Європейського політичного співтовариства в Іспанії
13:07
На Київщині авто підірвалося на протитанковій міні, є постраждалі
13:07
військові
В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 15 тис. військових і 11 тис. цивільних, - МВС
13:06
вакцинація
У МОЗ розповіли, скільки щеплень необхідно для повної вакцинації від COVID
13:02
ЗРК Patriot
Уперше в історії: над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони
12:54
Азов та полонені окупанти
До проєкту "Хочу жить" частіше звертаються самі окупанти, а не їхні родичі
12:45
OPINION
Сергій Руденко
5 запитань до Зеленського про вибори під час війни
12:43
Гривня, 1000 гривень, гроші
Переселенці у трьох областях України можуть отримати грошову допомогу на оренду житла
12:42
OPINION
Джеймс Слеттері
Про права власності та ситуацію на банківському ринку України
12:26
СБУ затримала угруповання, яке понад 10 років "працювало" на Вінниччині
12:15
Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції
Один з майданчиків пропаганди РФ: НАЗК пропонує запровадити санкції проти сервісів Яндекс
11:56
дрон "Kaman"
Іран представив новий безпілотник Kaman-19
11:56
Оновлено
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президентка Словаччини оголосила про припинення військової допомоги Україні. Її радниця пояснила рішення
11:55
МВФ
"Знадобиться ще певна робота": у МВФ оцінили новий законопроєкт щодо САП
11:47
В Україну прибули два автотрансформатори, здатні забезпечити світлом пів мільйона людей
11:25
Оновлено
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
11:22
Олаф Шольц
Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot, – Bild
11:14
PR
Детективний серіал "Убивства в одній будівлі" онлайн. Дивіться нові серіали на SWEET.TV
11:03
Огляд
міжнародний огляд
Вибори в Україні під час війни, Байден стурбований загрозою допомозі Києву, Росія планує таємно підривати судна з зерном у Чорному морі. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
11:00
OPINION
Віталій Портников
Відставка спікера Палати представників США - хаос, який потрібен Трампу. Колонка Віталія Портникова
10:52
Чорноморський флот РФ
Росія планує розмістити пункт базування флоту на окупованій території Грузії
10:52
Жан-Клод Юнкер
"Корумпована на всіх рівнях": експрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Україна не готова до членства в ЄС
10:38
Нідерланди
Очільниця міноборони Нідерландів назвала підтримку України дешевим способом стримування РФ
10:27
Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинуло двоє людей
10:19
кабмін
Уряд призначив Умєрову ще трьох заступників
09:59
Оновлено
обстріл Нікополя
Росіяни вранці накрили Нікополь з артилерії: постраждала 64-річна жінка, пошкоджено 10 будинків
09:43
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 5 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
09:41
Ексклюзив
"Ворог трохи підзаглох": військовослужбовець ЗСУ про зниження активності армії РФ на Горлівському напрямку
09:37
Київ прапор україна
Уряд призначив довічні стипендії 118 науково-педагогічним працівникам, серед них - батько Зеленського
09:20
OPINION
Микола Княжицький
Президентка Словаччини висловилася проти постачання зброї Україні, а ще у липні вони із Зеленським захоплювалися рівнем стосунків. У чому справа?
08:53
Росія залучає дітей до бойових дій
Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ
08:18
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Повітряна атака на Україну: на Кіровоградщині пошкоджено об’єкт інфраструктури
08:15
Інфографіка
окупанти
Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових за час повномасштабного вторгнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV