Чому росіяни так легко просунулися на Харківщині й чи очікувати відправки інструкторів НАТО в Україну. Акценти світових ЗМІ 17 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 травня.

Чому росіяни легко просунулися на майже 10 км на Харківщині

Фото: Суспільне

У світі продовжують уважно стежити за подіями у Харківській області, де триває російський наступ. У The Washington Post написали, що "друге вторгнення Росії до Харкова застало Україну неготовою". Попри місяці нарікань військових на нестачу боєприпасів та втому, Київ повільно нарощував мобілізацію, в результаті чого на деяких ділянках фронту критично не вистачало кадрів, пишуть американські журналісти.

Відзначається, що 125-та бригада територіальної оборони України, яка розтягнута вздовж ділянки кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні безпілотники, щоб щоденно стежити за тим, як Москва постійно нарощує сили для можливого нападу. Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння. А супутниковий інтернет Starlink, на який українські військові покладаються для основного зв’язку — повністю вийшов з ладу, що відбулося чи не вперше після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"У певний момент ми залишилися повністю сліпими", — сказав командир підрозділу безпілотників у бригаді. "Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони".

За кілька днів росіяни вдруге захопили близько 80 квадратних кілометрів території вздовж кордону, скориставшись моментом особливої ​​вразливості української армії.

Українські військові неохоче визнають, що їхній ворог став розумнішим і адаптувався, особливо завдяки таким технологічним досягненням, як радіоелектронна боротьба — різкий контраст із першим роком вторгнення, коли власні помилки та надмірна самовпевненість Росії дозволили українцям утримати ключові міста, а потім звільнити великі території в успішних контрнаступах.

"Нові наступи Росії в Харкові та сусідній Донецькій області викликали питання про життєздатність оборони України — не лише про те, чи зможе Київ виконати свою обіцянку щодо вигнання всіх загарбників, а й про те, чи скоро Росія переможе українські сили та захопить більше території", - кажуть у The Washington Post.

А штурм харківського кордону змусив Україну перенаправити частину резервів на північ, потенційно поставивши під загрозу інші позиції.

У виданні додають, що за словами військових складно було побудувати потужні оборонні фортифікації через те, що росіяни, за допомогою розвідувальних безпілотників, відстежували їхню діяльність і обстрілювали їх. Важку техніку як екскаватори, знищували ворожі снаряди. Тому українські солдати часто ночами лопатами копали окопи.

"Оскільки ґрунт тут дуже важкий, машини можуть його прорити, а техніка може встановити бетонні укріплення. Ми не змогли цього зробити. Коли артилерія могла нас захистити… У ті моменти люди могли працювати. Але, на жаль, ми багато втратили. Більше пів року було витрачено, тому що ми не змогли цього зробити", - сказав військовий знайомий з ситуацією.

У The Washington Post додають, що штурм Вовчанська, оборону якого російські війська вже прорвали, міг би дати Росії смугу для просування в бік Куп’янська, міста, звільненого українськими військами у вересні 2022 року. Натомість другий фланг атаки, у бік села Липці, міг дати силам Москви радіус обстрілу Харкова.

Хоча масштаб і мета нового наступу Росії на Харків залишаються туманними, але експерти кажуть, що на даному етапі захоплення Харкова неможливе, бо у Росії просто не вистачить на це солдатів. Хоча Росія збільшила набір солдатів-контрактників і значно підвищила бонуси при мобілізації чоловіків, які бажають воювати — до майже 10 000 доларів США в деяких регіонах, що приблизно в 15 разів перевищує середню зарплату, кажуть у The Washington Post.

Військове командування України наполягає на стабілізації ситуації в Харкові, але в пості Володимир Зеленський у четвер назвав ситуацію "надзвичайно складною".

У The Guardian також відзначають, мовляв, той факт, що російські війська змогли просунутися приблизно на 6-7 км в кількох точках за п’ять днів, викликає серйозні сумніви щодо здатності Києва захистити себе. До того ж британські журналісти додають, що про наміри атакувати Харківщину було добре відомо як західній розвідці, так і українській.

"Коли о 5 ранку минулої п’ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атаку буде швидко відбито. Та цього не сталося. Насправді оборонні рубежі України були слабкими або зовсім відсутніми. У Вовчанську "першої лінії укріплень і мін просто не існувало", як написав український командир Денис Ярославський, а ще український ветеран сказав, що підрозділи просто не були готові до бою та захисту", - пишуть The Guardian.

Однак військові аналітики нагадають, що Україна "повинна захищати величезну кількість території обмеженою живою силою", тобто Київ не має можливостей створити укріплення російського типу вздовж усього північного кордону. Після вторгнення до Харкова бригадний генерал Олександр Яковець підкреслив, що на другій лінії підготовлені кращі укріплення "за 15-17 км від лінії фронту" і на третій, глибиною до 35 км, ще кращі.

"Для України самогубство мати свою основну лінію оборони на кордоні, де росіяни можуть вражати вас артилерією та плануючими бомбами, а українці не мають доступної зброї, як реактивна артилерія Himars, щоб завдати удару у відповідь через обмеження США щодо використання їх зброю по цілях в РФ", – сказав Джордж Баррос, аналітик ISW.

Як результат, російські сили змогли згрупуватися біля кордону у відносно безпечному просторі і здійснити свою атаку.

У Bloomberg пишуть, що за словами Джека Уотлінга, старшого наукового співробітника з сухопутної війни Королівського інституту об’єднаних служб, російські генерали своїми діями, можливо, намагаються змусити українців розмістити свої сили вздовж лінії фронту протяжністю 1000 кілометрів, щоб створити зону слабкості, яку вони зможуть використовувати. За його словами, за наступом на Харків на північному сході України може піти ще одна атака поблизу південного міста Запоріжжя. Це відтягне українські резерви зі східного регіону Донбасу, де Росія могла б посилити свій головний наступ. Хоча інші аналітики припускають, що Росія може спробувати ще один наступ на півночі – у Сумській області.

США та НАТО можуть відправити своїх інструкторів в Україну

Фото: Генштаб ЗСУ

Західні політики й військові починають все більше говорити про можливість відправки своїх військ в Україну. Однак мова наразі про військових інструкторів, або в карциному разі – для прикриття західного кордону України, щоб таким чином вивільнити більше українських військ для операції на сході й півдні. Зокрема, у The New York Times написали, що у міру просування Росії, НАТО може розглянути можливість відправки своїх військових інструкторів в Україну. Однак головна осторога, що цей крок міг би безпосередньо втягнути Сполучені Штати та Європу у війну. Тому адміністрація Байдена продовжує заявляти, що американських військ на місці не буде.

Журналісти відзначають, що дефіцит "живої сили" в Україні досяг критичної точки, а її позиція на полі бою за останні тижні серйозно погіршилася, оскільки Росія прискорила свій наступ, щоб скористатися затримками з поставками американської зброї.

"У результаті українські чиновники попросили своїх колег з НАТО й США допомогти навчити 150 000 новобранців ближче до лінії фронту для швидшого розгортання", - кажуть у The New York Times.

Але зазначається, що Сполучені Штати наразі сказали "ні". Хоча генерал Чарльз Браун-молодший, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, заявив у четвер, що розгортання інструкторів НАТО виглядає неминучим. "З часом це станеться", — сказав він.

Наразі, за його словами, зусилля всередині України поставили б під загрозу "багато інструкторів НАТО" і, швидше за все, означали б вирішити, чи використовувати дорогоцінні засоби ППО для захисту інструкторів замість критичної української інфраструктури поблизу поля бою.

Будучи частиною НАТО, Сполучені Штати будуть зобов’язані за договором альянсу допомагати в захисті від будь-якого нападу на інструкторів, що потенційно може втягнути Америку у війну.

Весь час Білий дім був категоричним, що не розміщуватиме американські війська (включно з інструкторами) в Україні. І цю позицію знову підтвердив представник адміністрації в четвер. Адміністрація також закликала союзників по НАТО не надсилати свої війська.

У лютому президент Франції Макрон заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ в Україну. Відтоді Макрон кілька разів повторював цей коментар, навіть після того, як високопоставлені американські дипломати попросили його припинити це казати.

Уряд Естонії не виключає можливості відправки військ у західну Україну, щоб взяти на себе "тилові функції, які могли б звільнити українські війська для відправлення на фронт", заявив цього тижня радник Естонії з національної безпеки. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс також підтримав позицію Макрона минулого тижня. "Наші війська навчали українців в Україні до війни", — сказав він, додавши, "тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним".

Американські військові проводять навчання для українських військових у Польщі, Німеччині та Сполучених Штатах, але доставка військ з України займає багато часу. Тепер американські офіційні особи визнають, що нинішня підготовка українських сил є недостатньою, і що їм потрібна краща та швидша підготовка, щоб відбити очікувану російську атаку цього літа.

Відзначимо, що раніше Сполучені Штати допомагали проводити навчальну програму НАТО в Яворові на заході України, але американські війська були виведені звідти на початку повномасштабної війни.