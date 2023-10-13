Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чим завершаться вибори в Польщі?
OPINION

Чим завершаться вибори в Польщі?

Леся Вакулюк
13 жовтня, 2023 п'ятниця
17:01
Погляд Леся Вакулюк

Минув тиждень, як назва українського населеного пункту — Гроза — прогриміла на весь світ. З початку цього року це найбільша кількість цивільних що загинули одномоментно від російської ракетної атаки. Невеличке село на Харківщині почало ховати перших загиблих. Ідентифікація тіл триває досі. Наразі встановили імена 59 жертв чергового акту російської агресії.

І за цей тиждень мені ні разу не зателефонували з жодного польського телеканалу чи радіостанції. Для поляків я коментую події в Україні від 24 лютого 2022. У перші дні та місяці повномасштабного вторгення графік включень в польські етери був настільки щільним, що я ледь встигала поїсти. То була як ще одна моя робота, тільки що волонтерська. Вона, бувало, починалася о 6-ій ранку і закінчувалася далеко за північ. Та я не відмовляла моїм колегам із Польщі, бо розуміла, наскільки це важливо для моєї країни — нагадувати про війну, і була вдячна, що й вони це розуміють. Звісно, що з часом, коли минув перший шок, звернень про включення поменшало. Але за кожним новим актом російської агресії, який не могла вмістити в голові нормальна людина, одразу ж був шквал дзвінків із польських редакцій.

Утім, не у випадку з селищем Гроза…  

І це мене, мабуть, здивувало б і шокувало б, якби напередодні я у справах не побувала в Польщі. У польських новинах зараз головна тема — це вибори, до яких — лічені дні.

Передвиборча агітація в Польщі

Передвиборча агітація в Польщі. Фото: Лесі Вакулюк

Передвиборча кампанія — затята. Поляки називають її найбрутальнішою в історії сучасної Польщі. Через політичні вподобання сваряться між собою навіть родини. Незалежні медіа публікують про політсили і їхніх представників резонансні журналістські розслідування. Матеріали ці засновані на фактах, а не вигадках, як то "у нього був рідний брат, але він його вбив". Опозиція обговорює маєток нинішнього прем’єра Матеуша Моравецького. За даними журналістів йому належать п'ять помешкань, три будинки і кільканадцять гектарів землі. І коштує все це згрубша 40 мільйонів злотих  (це близько 350 мільйонів гривень). Та чомусь прем’єр уже років з вісім не хоче задекларувати своє добро. Серед прихильників провладної партії PiS ("Право і справедливість") ширяться чутки, що Дональд Туск, лідер опозиційної до влади політсили PO ("Громадянська платформа"), удома розмовляє німецькою, а, відтак, кажуть ПіСівці, якщо він переможе, то одразу продасть Польщу Німеччині. "Вам, українцям, від того стане тільки гірше", — написав якось мені повідомлення на Facebook один поляк.

Політики промовляють до виборців з екранів телевізорів. Політики промовляють до електорату з банерів на вулицях. Щоправда, вулична політична реклама у Польщі, якщо порівнювати хоча б з останніми виборами в Україні 2019 року, можна сказати, — майже невидима. Якісь поодинокі невеличкі плакати на мостах. Може, зо два великих банери з обличчями політиків я нарахувала за 500 кілометрів траси до Варшави. Політична реклама в Польщі — це дорого. Тож жоден політичний штаб не влаштовує аудіо-візуального знущання з виборців.

Передвиборча реклама в Польщі у 2023 році

Передвиборча реклама в Польщі у 2023 році. Фото: Лесі Вакулюк

Чого теж менше на вулицях Польщі, то української символіки. Менше, ніж торік. Минулої осені я теж була у Варшаві у справах. І тоді синьо-жовті стрічки, прапори, наклейки були всюди: на вікнах будинків, на автівках, у підземних переходах. Здавалося, що синьої й жовтої барв у громадському просторі польської столиці було навіть більше, ніж у Києві. Польські телеведучі з’являлися в етерах із невеличкими українськими прапорцями на лацканах піджаків. Тепер свою підтримку Україні у такий спосіб висловлюють не всі.

"Не поб’ють?" — вручаю я синьо-жовту торбинку з цукерками своєму польському глядачеві й читачеві. Вирішила принагідно йому подякувати солодким сувеніром з України. Він не раз бачив, як я включалася на польських телеканалах, читав мої статті у польських друкованих медіа, а потім знайшов мій профіль на Facebook, щоб написати слова підтримки українцям. Згодом запропонував надіслати примірник Gazeta Wyborcza з моїм матеріалом про роковини російського вторгнення. Як виявилося, пан Роберт сам колись працював журналістом на телебаченні.

"Лесю, не перебільшуй, благаю! От побачиш, закінчаться вибори і напруга між нашими країнами спаде. Це все політика! Наша влада спеціально свариться з вашою, щоб заробити собі бали. Звичайні поляки вас підтримують", — запевняє мій новий польський друг.  

Телеведучі з’являлися в етерах із невеличкими українськими прапорцями на лацканах піджаків

Раніше польські телеведучі з’являлися в етерах із невеличкими українськими прапорцями на лацканах піджаків. Фото: Лесі Вакулюк

А от моя українська подруга, яка працює в Польщі журналісткою, відзначає, що ставлення до українців тут останнім часом трохи змінилося. Трохи через політику, трохи через поведінку самих українців. Ми йдемо з нею подивитися нашумілий художній фільм Аґнєшки Голланд "Зелений кордон" (у ньому, до слова, теж є про повномасштабне вторгнення Росії в Україну). На підземному паркінгу одного з центральних торгових центрів Варшави, де є кінотеатр, бачимо й українські автівки. Їх розпізнаєш не лише за номером, але й за розміром і маркою. Часто це великі седани та кросовери преміумкласу. І часто за кермом сидять цілком призовного віку чоловіки. А жінки ідуть до тих автівок, несучи з ТЦ величезні пакунки з покупками. "І, при цьому, не нехтують брати польську допомогу для біженців", — сумно додає моя українська подруга. Чи помічають це поляки? Звісно. Вони ж не сліпі. До того ж українці за кермом часто нехтують правилами дорожнього руху. Смугу, яка відведена для громадського транспорту, деякі українські водії, буває, сприймають як смугу, щоб об’їхати затор. Почуваються як вдома.    

А ще поляки чують. Чують російську мову. Її на вулицях Варшави — багато. Я сама раз по раз смикалася, коли то тут, то там перехожі розмовляли російською. Бо ще в Україні ти якось розумієш, хто є хто. А у Польщі цей російськомовний перехожий може бути не тільки українцем, але й росіянином або ж, наприклад, білорусом, на яких нема маркування, чи вони "проти" війни в Україні чи "за".

"Чому ви, українці, розмовляєте мовою тих, хто на вас напав?" — колись спитала мене слухачка польської радіостанції "Tok FM". І, попри те, що я коротко намагалася пояснити всі історичні та не лише особливості функціонування російської мови в Україні, вона все ж залишилася незадоволеною відповіддю. Поляки мають добру історичну пам’ять. Кілька століть тому їх теж торкнулася русифікація. А ще вони не забули, у що Польщу перетворили комуністичні часи. Тоді, до речі, російську в польських школах вивчали як обов’язкову, але від того поляки її любити більше не стали.

Польща все ще підтримує Україну, і це видно неозбоєним оком

Польща все ще підтримує Україну, і це видно неозброєним оком. Фото: Лесі Вакулюк

Що цікаво, у польській школі, де вчиться донька моєї української подруги, є правило: іншомовні учні повинні розмовляти польською не лише на уроках, але й на перервах.

— Для того, щоб вправлятися в мові, — пояснює вона.
— Гарне правило! — кажу я. — Його б і в наші школи, щоб українські діти вправлялися в українській.

Наша польська подруга, з якою ми зустрілися на каві у Варшаві,  зосереджує свою увагу на іншому: вчити фізику, хімію та інші предмети чужою тобі мовою геть непросто. "Бідна дитина! — бідкається вона, — Хоч польська моя рідна, але я й половини не розуміла, про що в тих підручниках!" 

Обговоривши польську школу, ми знову повертаємося до теми війни в Україні та виборів у Польщі. Моя польська подруга запитує нас, чи видно кінець тій війні. Ми з моєю українською подругою лише знизуємо плечима.  

"Чим, Моніко, закінчаться вибори у Польщі?" — питаємо її. І вона теж не знає відповіді на запитання. Ситуація все ще 50 на 50. І від результатів виборів у Польщі залежить багато чого: буде вона демократичною чи скочуватиметься до рівня Угорщини Орбана.

"Але як би врешті ми не проголосували, — заспокоює Моніка, — не переживайте! Польща і поляки все одно будуть на вашому боці! І не залишать вас у війні з Росією наодинці".

Новини
Польща
вибори
Читайте також:
ЗСУ
13 жовтня, 2023 п'ятниця
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Олександр Щетінін
12 жовтня, 2023 четвер
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
17:13
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Перелік Пунктів незламності з'явиться на порталі та в застосунку Дія: уряд ухвалив постанову
17:13
Оновлено
НАУ
Реорганізація Національного авіауніверситету: НАУ готує позов до суду
16:54
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС переконує "Хезболлу" долучитися до війни проти Ізраїлю, все може вирішитися протягом доби, - посол України в Лівані
16:50
Алла Басалаєва
Кабмін відмовляється реєструвати петицію з вимогою усунути з посади голову ДАСУ Басалаєву, - волонтер
16:49
Німеччина Україна
Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного
16:47
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: у ВМС офіційно підтвердили друге ураження патрульного корабля "Павел Державин"
16:44
Олександр Роспутько, Шахтар
Футболіст "Шахтаря" зник після матчу в Бельгії. У Росії заявили, що Роспутько попросив про притулок
16:37
Роковини розстрілів на Майдані
У суд передали справи щодо шістьох ексберкутівців - виконавців масових розстрілів на Майдані
16:36
Ексклюзив
ЗСУ
Активні бойові дії на Авдіївському напрямку можуть тривати місяцями, - головред Defense Express Катков
16:27
національна премія Кіноколо
"Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі": національна премія "Кіноколо" оголосила переможців
16:25
Немовля
Учені з'ясували, що свідомість може з'явитися незадовго після народження
16:25
Дедлайн – кінець жовтня: окупанти поставили ультиматум батькам, чиї діти не отримали паспорти РФ
16:23
Сергій Ребров
"Я вважаю, що спорт – це і є політика", - Ребров
16:10
Оновлено
Окупанти обстріляли передмістя Херсона: поранено двох людей
16:07
Атеш
Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок, - рух Атеш
15:48
Оновлено
єврейська громада україни
Очільник міноборони США та МЗС Італії, президентки Європарламенту та Єврокомісії прибули до Ізраїлю
15:39
Денис Шевчук (Андрій Ваджра )
"Єдине спасіння для українців - Росія": українському ексрозвіднику, який поширює пропаганду РФ, повідомили про підозру
15:37
Україна ЄС
Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС
15:28
На фото: Максим Субх
РФ витрачає мільйонні бюджети в Африці на пропаганду та наративи проти України й Заходу, - історик Субх
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:21
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі Рух опору підірвав потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне
15:02
Армія РФ обстріляла рятувальників у Нікополі: двоє з них у лікарні
14:59
Ексклюзив
Путін
Defense Express: Головне завдання РФ - дестабілізувати світ
14:49
За наведення російських ракет "заробила" 150 тис. грн і довічний термін: в Україні винесли вирок агентці ФСБ
14:46
Ентоні Блінкен
Блінкен в Аммані зустрівся з лідером Палестинської автономії
14:20
генпрокуратура
Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн
14:19
Гармата ЗІС-3
"Україна. Розвінчування міфів": у новому ролику розповіли, як культ "перемоги" у Другій світовій перетворився на пропаганду в РФ
13:43
Придністров'я
Україна відкрила пункт пропуску з невизнаним Придністров'ям
13:42
Знищений міст між Ясинуватою та Горлівкою
Підрив моста Горлівка - Ясинувата ускладнює логістику росіянам, - Євлаш
13:30
OPINION
Андрій Кокотюха
Кіно вже не боїться війни
13:27
Мобілізація, повістки
"Захищати Україну доведеться всім": у Міноборони заявили, що знайдуть тих, кого немає у реєстрі військовозобов'язаних
13:22
катування
У Криму катували людину, яка шукала депортованих українських дітей, - правозахисниця
13:05
Ексклюзив
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія, - голова правління Інституту світової політики Шлінчак
13:01
Кіт Гіффен
Автор коміксів Marvel і DC Кіт Гіффен помер у 70 років
12:53
шахрай
Як не стати жертвою шахраїв: НБУ дав поради українцям
12:50
паспорт РФ
РФ не випускає жителів з ТОТ, щоб паспортизувати більше населення, - ДПСУ
12:36
Василь Галайка, розмінування територій
Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України
12:34
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ - диктатурою
12:33
Данило Гетманцев
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
12:28
Ллойд Остін
Остін: США зможуть підтримувати зброєю одночасно Україну та Ізраїль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV