Чісора переміг Пулєва у бою за WBA International

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Британець Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International у суперважкій вазі.

Дерек Чісора та Кубрат Пулєв вийшли в ринг у Лондоні на арені O2. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Двоє рефері віддали перемогу британцю – 116-114, 116-112, третій - болгарину – 112-116.

Для Чісори це був реванш. У 2016-му роздільним рішенням у їхньому поєдинку переміг Кубрат Пулєв

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