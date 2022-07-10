Чісора переміг Пулєва у бою за WBA International
Британський суперважковаговик Дерек Чісора здобув перемогу над болгарином Кубратом Пулєвим
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Британець Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International у суперважкій вазі.
Дерек Чісора та Кубрат Пулєв вийшли в ринг у Лондоні на арені O2. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Двоє рефері віддали перемогу британцю – 116-114, 116-112, третій - болгарину – 112-116.
Для Чісори це був реванш. У 2016-му роздільним рішенням у їхньому поєдинку переміг Кубрат Пулєв
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