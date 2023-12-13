"Чиста корупція". Жеваго прокоментував продаж Білоцерківської ТЕЦ

Про це повідомляє пресслужба Жеваго.

11 грудня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація щодо продажу Національним банком України (НБУ) Єдиного майнового комплексу Білоцерківської ТЕЦ (БТЕЦ), покупцем якої стала Білоцерківська міська рада.

У пресслужбі нагадали, що у 2015 році, рятуючи банк, акціонери банку "Фінанси та Кредит" передали в заставу майно в якості поручительства перед НБУ за кредитами рефінансування, які в повному обсязі та під наглядом кураторів НБУ були виплачені власникам депозитів в обсязі до 200 тисяч гривень кожному вкладнику. Серед компаній-поручителів була ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". У травні 2023 року в результаті рішення Господарського суду м.Києва НБУ став власником Єдиного майнового комплексу Білоцерківської ТЕЦ.

Розповсюджуючи новину про продаж, ряд ЗМІ згадали Костянтина Жеваго як попереднього власника БТЕЦ. У прессслужбі пана Жеваго підкреслюють, що він є не єдиним акціонером ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", а також наголошують на порушеннях під час продажу цього активу.

"Я здивований вибірковим та незаконним підходом НБУ до питання продажу заставного майна, в результаті якого в першу чергу страждає держава Україна. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" задоволення боргових вимог за заставним майном має відбуватися за рахунок чистого доходу від відчуження такого майна. Ціна заставного майна визначається лише на відкритих торгах. Тому всі продажі НБУ має здійснювати через прозорий аукціон з метою отримання найбільшої ціни (як це робить Фонд державного майна України, намагаючись отримати найбільшу ціну за майно, яке він реалізує і як раніше завжди робив і НБУ, продаючи отримане заставне майно виключно на прозорих аукціонних торгах). Натомість Нацбанк цього разу навмисно оминув аукціон і продав Білоцерківську ТЕЦ, вартість якої становить близько 1 млрд. гривень, завчасно визначеному покупцю (в незаконний спосіб і без аукціону) за штучно заниженою ціною в 298,6 млн. гривень. Таким чином державі та законним акціонерам БТЕЦ було завдано шкоди на більше, ніж 500 млн. гривень, що є чистою корупцією з боку НБУ та покупця - Білоцерківської міської ради, яка в незаконний та не встановлений порядком спосіб придбала цю власність. Сродіваюся, що антикорупційні органи України нададуть справедливу та адекватну оцінку таким корупційним діям", - повідомив Костянтин Жеваго.

