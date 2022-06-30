Членство в ЄС покращить економіку України, але деякі галузі не витримають конкуренції, - економіст Несходовський
Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що членство України у Європейському Союзі покращить економіку, проте деякі галузі не витримають конкуренції
Економічний експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Членство в ЄС відкриє для України великі економічні можливості. На жаль, певні галузі зупиняться внаслідок конкуренції. Але є галузі, які завдяки своїй спеціалізації отримають перевагу. Люди не залишається без роботи. До прикладу, в нас дуже перспективними є галузі ракето- й літакобудування", - зазначив Несходовський.
Економіст додав, що громадяни жодної з країн-членкинь Євросоюзу не стали жити гірше.
"Не треба лякатися, адже всі країни, які впродовж останніх 20 років вступили в Європейський Союз, не стали жити гірше, а значно краще", - зауважив Ілля Несходовський.
- 29 червня у французькому Ліоні Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе