Економічний експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Членство в ЄС відкриє для України великі економічні можливості. На жаль, певні галузі зупиняться внаслідок конкуренції. Але є галузі, які завдяки своїй спеціалізації отримають перевагу. Люди не залишається без роботи. До прикладу, в нас дуже перспективними є галузі ракето- й літакобудування", - зазначив Несходовський.

Економіст додав, що громадяни жодної з країн-членкинь Євросоюзу не стали жити гірше.

"Не треба лякатися, адже всі країни, які впродовж останніх 20 років вступили в Європейський Союз, не стали жити гірше, а значно краще", - зауважив Ілля Несходовський.

29 червня у французькому Ліоні Україна підписала "транспортний безвіз" з ЄС.

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