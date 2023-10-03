Чому MAGA хоче зрадити Україну, історична зустріч ЄС у Києві та надіслане попередження для Росії. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок неділі, 3 жовтня.

Чому MAGA хоче зрадити Україну та що насправді отримують США, допомагаючи Києву

Федеральний уряд США уникнув закриття, бо спікер Палати представників Кевін Маккарті виніс на розгляд законопроєкт про фінансування без включення допомоги Україні, який міг бути підтриманий лише голосами демократів, оскільки республіканців він не задовольняв, оскільки не містив жодних скорочень витрат, крім однієї – коштів для України. Водночас демократи очікують окремого голосування щодо допомоги Києву, і Байден запевнив, що нібито домовився з Маккарті.

Американський професор та автор статті Пол Кругман для The Times каже, що ніщо інше, як переворот, не може задовольнити цю зароджену лють. Але Маккарті, очевидно, думав, що зможе зменшити негативну реакцію на його угоду з демократами, зрадивши чи принаймні вдаючи, що зраджує Україну. Очевидно, цього хоче MAGA (Make America Great Again – "Зробімо Америку великою знову" – гасло кампанії, яке використовується в американській політиці й було популяризоване Дональдом Трампом – Авт.). Але чому?

Хоч би які антиукраїнські голоси на зразок Ілона Маска лунали, справа не в грошах. Праві прихильники жорсткої лінії, як у Конгресі, так і за його межами, стверджують, що засмучені сумою, яку США витрачають на підтримку України. Але якби вони справді дбали про фінансовий тягар допомоги, вважає автор, вони б доклали мінімум зусиль, необхідних для отримання правильних цифр. Ні, допомога Україні не підриває майбутнє соціального забезпечення, не робить неможливим захист американського кордону і не споживає 40 % ВВП Америки. Насправді витрати США для України становлять невелику частину того, що вони витратили в Іраку та Афганістані, й тут не треба забувати, що українці воюють та гинуть, зауважує автор.

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Чому ж тоді політики MAGA хочуть відрізати Україну? Відповідь, на жаль, очевидна. Що б не говорили прихильники жорсткої лінії – республіканці, вони хочуть перемоги Путіна. За словами американського професора, вони вважають жорстокість і репресії режиму Путіна гідними подиву рисами, які Америка повинна наслідувати. Вони підтримують потенційного диктатора вдома і прихильно ставляться до справжніх диктаторів за кордоном. Тому, додає професор, не варто звертати увагу на всі ці скарги про те, скільки США витрачають в Україні. Вони не виправдовуються фактичною вартістю допомоги, а люди, які стверджують, що їх турбує вартість, насправді не піклуються про гроші. По суті, вони є ворогами демократії як за кордоном, так і вдома.

Колумніст The Washington Post Макс Бут каже, щоб зробити правильні дії для України, спікеру Палати представників Кевіну Маккарті (республіканець з Каліфорнії) тепер доведеться виступати проти дедалі більшої частини республіканців. (А) проте, вкрай важливо, щоб він продемонстрував хоч бодай хребет і негайно виніс на розгляд законопроєкт про фінансування України. Це не тільки правильно з моральної точки зору – США зобов’язані підтримувати демократію, що відбивається від неспровокованого вторгнення, – але це також правильно зі стратегічної точки зору, вважає автор. Насправді важко придумати будь-яку зовнішньополітичну ініціативу США після закінчення холодної війни, яка була б більш успішною чи важливішою, ніж допомога США Україні.

Це неймовірна інвестиція, особливо порівняно з участю США в інших останніх війнах – в Афганістані та Іраку. Війна в Україні також вражає в порівнянні з іншими війнами-проксі, для підтримки яких республіканці під час адміністрації Рейгана зробили так багато – від Афганістану до Нікарагуа та Мозамбіку. За словами автора, фінансуючи Україну, США зміцнюють трансатлантичні зв’язки та зберігають віру у своїх найближчих союзників. Якби Америка відрізала Україну, то це була б невимовна зрада не лише народу України, а й усієї Європи. Зупинення російської агресії є екзистенційним питанням для всього континенту. Підтримка України також потрібна для стримування китайської агресії.

За іронією долі, багато правих стверджують, що хочуть вирішення конфлікту шляхом переговорів, роблячи все можливе, щоб у Путіна не було стимулу до серйозних переговорів. Та все ж чим більше республіканці ставлять під загрозу допомогу Україні, тим більша ймовірність, що Путін припустить, що він зможе пережити Захід і продовжуватиме боротьбу, наголошує Макс Бут. Тому Маккарті не може дозволити групі MAGA заблокувати найкращу інвестицію, яку Сполучені Штати можуть зробити у власну безпеку.

Інший автор Джош Рогін каже, що ті, хто хоче вилучити американську допомогу з України, не розуміють руйнівних наслідків, які такий крок матиме для багатьох інших країн — і особливо тих, які перебувають у полі зору Володимира Путіна. Для невеликої східноєвропейської країни Молдови міжнародна підтримка її сусіда України є стрижнею її власної безпеки. Зняття цього зараз прирече регіон на загибель і створить жахливий прецедент у всьому світі, йдеться у статті The Washington Post.

Якщо деяким республіканцям вдасться різко скоротити допомогу США Україні, крихка ситуація в Молдові може впасти, а натхнене Москвою насильство може поширитися. Попеску також стверджує, що відмова від України надихне агресорів в інших регіонах атакувати своїх менших, слабших демократичних сусідів. Путін вважає військовий компонент лише частиною своєї багатогранної війни із Заходом, тому Сполучені Штати та їхні союзники повинні думати про свою відповідь у такий же гібридний спосіб. Припинення допомоги США Україні зараз призведе до значно більших витрат у майбутньому — і залишить багато інших країн на милість Путіна.

The Times також пише, що стратегія Росії виграти війну в Україні полягає в тому, щоб пережити Захід. Але як Володимир Путін планує це зробити? Американські офіційні особи заявили, що вони переконані, що пан Путін має намір спробувати покласти край підтримці України з боку США та Європи, використовуючи свої шпигунські агентства для пропаганди на підтримку проросійських політичних партій та розпалюючи теорії змови за допомогою нових технологій. Російська дезінформація спрямована на посилення підтримки кандидатів, які виступають проти допомоги Україні, з кінцевою метою припинити міжнародну військову допомогу Києву.

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Москва також, ймовірно, намагатиметься сприяти проросійським кандидатам у Європі, бачачи потенційний благодатний ґрунт завдяки нещодавнім результатам. На парламентських виборах у Словаччині в неділю переміг проросійський кандидат. Окрім національних виборів, Росія може спробувати вплинути на вибори до Європейського парламенту наступного року, кажуть чиновники.

Щодо президентських виборів 2024 року, американські спецслужби вважають, що ставки для пана Путіна ще вищі. Кінцевою метою Росії було б допомогти підірвати кандидатів, які підтримують Україну, і змінити політику США. Деякі офіційні особи США сумніваються, що Росія зможе це зробити. Але навіть якщо Москва не зможе вплинути на остаточний результат виборів, росіяни можуть вважати, що вони можуть розпалити достатню кількість дебатів щодо допомоги Україні, щоб майбутньому Конгресу було складніше прийняти додаткову підтримку, заявили в США.

Електоральна політика кусає підтримку України та історична зустріч міністрів ЄС у Києві

Електоральна політика починає кусати підтримку України, пише BBC. Йдеться про фінансову допомогу від США, стосовно якої виник конфлікт в Конгресі, також вибори в Словаччині, де перемогла партія проросійського політика, майбутні вибори в Польщі, де теж лунають сумніви щодо підтримки України. Та крім електоральної політики, те ж саме стосується й інших проблем, чи то глобальна криза вартості життя чи надзвичайна кліматична ситуація. Нещодавно на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй було помітно, що Україна перестала бути автоматично на першому місці порядку денного.

Перші особисті виступи президента Володимира Зеленського в Асамблеї ООН і Радбезі не викликали такої уваги, як раніше. Дипломати помітили, що українська делегація втратила блиск, оскільки лідери країн Глобального Півдня наполягали на своїх власних планах. Усе це те, на що давно сподівалися кремлівські стратеги. Дипломати вважають, що Володимир Путін хоче перечекати Захід, продовжуючи бойові дії до тих пір, поки Україна не почне втрачати міжнародну підтримку і не шукатиме політичного врегулювання. Західні лідери наполягають, що вони мають витривалість тримати курс і проявляти більше стратегічного терпіння, ніж очікує Росія. Відтак, міністри закордонних справ ЄС відвідали Київ у понеділок, вперше зустрівшись там колективно на знак підтримки.

Тож Україна грає у довгу гру, кажуть у статті. Ключові фігури в уряді давно передбачали, що підтримка Заходу з часом може пом’якшитися. Вони були готові до примх трансатлантичних виборчих циклів. І вони знають, що справжня перевірка єдності Заходу може відбутися пізніше, у двох ключових моментах. По-перше, якщо наступного року Дональда Трампа буде переобрано президентом і він обмежить підтримку США, тоді Україна зіткнеться з серйозним рішенням про те, як довго вона може продовжувати боротьбу. А по-друге, якщо конфлікт буде якимось чином припинений, союзникам може бути важко об’єднатися навколо компромісів, які можуть знадобитися для досягнення політичного врегулювання.

Разом з тим, Україна збирається отримати ще мільярди євро у вигляді військової допомоги, а також навчання пілотів-винищувачів, про що заявив верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель після історичної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві, повідомляє The Guardian. Високий представник ЄС із закордонних справ сказав, що 27 країн блоку залишаються відданими допомозі Україні перемогти жорстоку та нелюдську Росію. ЄС запропонував двосторонній пакет вартістю 5 мільярдів євро для Збройних Сил України. Країни ЄС навчать 40 тисяч солдатів, забезпечать спеціальну підготовку для пілотів винищувачів і поглиблюють зв’язки між оборонними компаніями ЄС та України.

Коментарі Борреля прозвучали після переговорів міністрів закордонних справ ЄС із президентом України Володимиром Зеленським. Крім зустрічей в ООН, це був перший раз, коли вони зібралися за межами території ЄС, і перший неформальний саміт, який відбувся в зоні бойових дій. Зустріч надіслала сильний сигнал солідарності та підтримки, додав високий представник ЄС, більш ніж через 18 місяців після повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, Україна бореться за виживання перед обличчям несправедливого та незаконного нападу.

У Брюсселі вже вказали, що Україна досягла деяких цілей на шляху до членства в ЄС. Тепер йому потрібно створити послужний список, наприклад, у створенні попереднього каталогу вироків у судах. На саміті також схвалили мирний план Зеленського з 10 пунктів. Це була "єдина гра в місті", сказав Боррель. План передбачає повне відновлення кордонів України 1991 року та повернення російських військ додому. Минулого року це двічі обговорювалося представниками нацбезпеки, але не на такому рівні. Як зазначається, розширення ЄС буде головною темою порядку денного на двох самітах в Іспанії цього тижня – одному з прем’єр-міністрами країн-членів і другому, ширшому засіданні за участю лідерів 46 європейських країн, включаючи 9 країн, які стоять у черзі на приєднання до ЄС, такі як Молдова та західнобалканські держави.

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Водночас BBC пише , що Росію попередили не розраховувати на втому Європи через підтримку України під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Києві. Так, це перший випадок, коли асамблея проходила за межами блоку. Україна не є членом ЄС, але хоче приєднатися. Зустріч відбулася через день після того, як подальше військове фінансування України було виключено з бюджетної угоди США в останню хвилину.

Головний представник ЄС з політики Жозеп Боррель назвав війну, що триває в Україні, екзистенційною кризою. За його словами, сталий і передбачуваний — це те, до чого блок прагне своєю військовою підтримкою, і хоче підкреслити той факт, що підтримка та санкції продовжують голосуватися державами-членами. А міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що це також повідомлення Росії: "Вона не повинна розраховувати на нашу втому. Ми будемо там ще довго". Крім того, у Кремлі стверджують, що вважали, що втома від конфлікту зростатиме як у Європі, так і в США, але Вашингтон продовжить брати безпосередню участь у війні.

Україна досягла певного прогресу у відсічі Росії – розширюючи пролом в обороні Росії на півдні Запорізької області. Але всередині ЄС з’являються тріщини. Примітно, що дві країни, які мають найбільше проблем з Україною, Польща та Угорщина, не направили своїх міністрів закордонних справ до Києва, а натомість представлені на державному рівні. Відтак політичні події в ЄС, включаючи нещодавні результати виборів у Словаччині, поляризаційну виборчу кампанію в Польщі, де уважно перевіряється підтримка України, і тривалі спроби Угорщини заблокувати західну допомогу, означають, що завдання ЄС створити повну єдність серед своїх членів буде нелегким.

The Times також пише, що повстання малих містечок виявило більшу стурбованість Німеччини щодо озброєння України. Коли керівники уряду Саксонії дізналися, що Rheinmetall, найвідоміший німецький виробник зброї, розглядає можливість будівництва нового заводу з виробництва боєприпасів у колишній східнонімецькій землі, вони побачили загрозу економічного буму.

Як пояснюється, бунт у маленькому Гроссенгайні, який, можливо, легко відкинути як політику малого містечка, насправді демонструє набагато більше занепокоєння серед деяких німців, особливо на колишньому комуністичному Сході, з приводу зобов’язань їхньої країни озброїти Україну, попри проголошений канцлером Zeitenwende, тобто поворотний момент до більш рішучої зовнішньої політики. У ширшому плані багато німців все ще відчувають глибоку огиду до війни та витрат на оборону в країні, чиє нацистське минуле змусило її неохоче інвестувати у військову міць. Вид з Берліна – це одне; політичні реалії на місцях інші.

Ядерні випробування в РФ та будівництво першої підземної школи в Україні

Росія може планувати випробування ракети з ядерним двигуном, пише The Times. Візуальні дані з віддаленої бази в Арктиці показують, що підготовка до запуску віддзеркалює ті, що передували попереднім випробуванням. Супутникові знімки та авіаційні дані свідчать про те, що Росія, можливо, готується випробувати експериментальну крилату ракету з ядерним двигуном – або, можливо, нещодавно випробувала таку – з теоретичним радіусом дії тисячі кілометрів.

Переміщення літаків і транспортних засобів на базі та поблизу неї у віддаленому арктичному регіоні Росії узгоджується з підготовкою до випробувань ракети, відомої як "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall, у 2017 і 2018 роках. Експерти кажуть, що ця ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й здатністю викидати шкідливі радіоактивні викиди, якщо ракета вибухне або порушить роботу під час випробування. У разі введення в експлуатацію "Буревісник" вважатиметься частиною російського ядерного арсеналу, відповідно до договору про скорочення ядерних озброєнь, який Москва підписала у 2011 році. Ця угода обмежує загальну кількість боєголовок і засобів доставки, які країна може розгорнути. Зрештою, деякі експерти зазначають, що випробування ракети буде ознакою того, що Росія рухається в неправильному напрямку.

Фото: Planet Labs/The New York Times

У східній столиці України Харкові побудують першу в країні повністю підземну школу, щоб захистити учнів від частих бомбових і ракетних атак Росії, заявив мер міста Ігор Терехов. У той час як багато шкіл у прифронтових регіонах протягом війни були змушені викладати онлайн, Харків організував близько 60 окремих класів на своїх станціях метро перед навчальним роком, який розпочався 1 вересня, створивши простір для навчання понад 1000 дітей, повідомляє The Guardian

Харків, друге за величиною місто України, мав населення понад 1,4 мільйона до того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Частини міста розташовані менш ніж за 35 км від російського кордону, і воно майже щодня піддається російським ракетним атакам, які можуть вразити ще до того, як жителі зможуть дістатися до сховищ. Наскільки великою буде школа чи коли вона відкриється, невідомо наразі. Але за словами Терехова, фінансування шкіл ні в цьому, ні в наступному році не буде скорочено ні на гривню, додавши, що Харків – найрозумніше місто в Україні завдяки своїй освітній спільноті.